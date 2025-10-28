El IES El Picacho de Sanlúcar (Cádiz) inaugura el Ciclo Formativo de Técnico Deportivo en Fútbol

El delegado de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, en el inicio del Ciclo Formativo de Técnico Deportivo en Fútbol en el IES El Pichaco en Sanlúcar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El IES El Picacho de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha iniciado el Ciclo Formativo de Técnico Deportivo en Fútbol, siendo el único centro de la provincia de Cádiz que ofrece este ciclo, que también se imparte en solo otros tres institutos en Andalucía. La formación permitirá a los alumnos desarrollarse como entrenadores en clubes, escuelas deportivas, asociaciones, empresas de servicios deportivos y otras entidades.

El acto ha contado con la participación del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, la alcaldesa, Carmen Álvarez, el delegado municipal de Deportes, David González, el delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz, José Antonio Neva, y el director del centro, Francisco Andrade, según ha señalado en una nota la Junta.

Según ha explicado, el ciclo abarca Nivel I y Nivel II de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol, reguladas por el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, que establece los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, las competencias profesionales y las posibles salidas laborales.

Por su parte, José Ángel Aparicio ha subrayado que esta enseñanza "vuelve a situar al IES El Picacho a la vanguardia de la educación pública en Andalucía" y ha felicitado al director y al profesorado del centro por su trabajo y compromiso con la formación especializada.

El ciclo proporciona competencias técnicas y pedagógicas para la iniciación, perfeccionamiento y entrenamiento de futbolistas y equipos, así como para la organización de actividades deportivas seguras. De este modo, el IES El Picacho refuerza su papel como referente educativo y deportivo en la provincia de Cádiz, ha concluido la Junta.