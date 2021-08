Imbroda afronta el nuevo curso escolar "con optimismo prudente" por la vacunación y la experiencia vivida

SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha puesto en valor la vacunación contra el Covid-19 y la experiencia vivida para afronta "con un optimismo prudente" el próximo curso 2021/22, y que este nuevo periodo académico "pueda ser de transición hacia esa normalidad tan deseada".

En una entrevista a Europa Press, el consejero ha apuntado que "una de las grandes enseñanzas que hemos tenido, y que la comunidad educativa ha sabido entender, es la capacidad de adaptación para comprender la evolución de esta pandemia, es decir, no hemos tenido más remedio que ir adaptándonos en dar respuesta en función de cómo esta iba evolucionando".

Ha insistido en el trabajo "extraordinario" por parte de todo el mundo el curso anterior, lo que ha hecho que se un "éxito colectivo", para añadir que ahora hay dos factores que "están ayudando mucho" para organizar el regreso a las aulas como son la experiencia vivida y la vacunación, ya que "vamos a entrar en este curso con prácticamente el cien por cien de docentes vacunados y, probablemente, como nos están diciendo las autoridades sanitarias, con todos los andaluces entre 12 y 19 años" también inmunizados.

"Esto, evidentemente siempre dentro de la prudencia, hará que afrontemos un curso con más certidumbre que incertidumbre", ha subrayado el titular de Educación.

Sobre las primeras medidas que se podrían tomar en los centros educativas si la situación por la pandemia mejorase, Imbroda ha incidido en que "tiene que reinar la prudencia y esa prudencia se deriva en una serie de medidas que garanticen la seguridad y que sigan convirtiendo los centros educativos en espacios seguros", tal y como "conseguimos el curso pasado, con más incertidumbre que en este".

Por tanto, "las medidas como la mascarillas, la distancia, los grupos de convivencia --grupos burbujas--, el material higiénico sanitario, que seguirá llegando a todos los centros, la ventilación de las aulas o la limpieza y desinfección extra, se van a seguir manteniendo" y "desde la prudencia seguiremos estando muy pendientes de la evolución de la pandemia".

Al respecto, ha precisado que el curso pasado se abrieron los centros educativos en pleno ascenso de la pandemia, mientras que en esta ocasión "se abrirán, si no ocurre nada extraordinario, en pleno descenso", lo que "es un paso cualitativo".

Así, ha abundado en que se aplican estas medidas para que "exista la máxima presencialidad de nuestro alumnos en sus centros", por la que "apostamos el curso pasado pese a la incertidumbre", ya que "básicamente es la única manera de que nuestros jóvenes o niños tengan la igualdad de oportunidades como derecho universal que es la educación".

"EL RIESGO CERO NO VA A EXISTIR EN ESTE CURSO"

Por último, ha resaltado que el curso pasado "había muchos colectivos que no querían que los centros se abrieran" y "me llama mucho la atención que esos mismos que no querían que se abrieran ahora lo reclaman". Pero "la realidad es bastante tozuda, y lo que nos dice es que gracias al trabajo de todo el mundo, especialmente de nuestros docentes, junto con el alumnado que ha tenido un comportamiento ejemplar, fue posible que más del 90% de nuestros centros estuvieran abiertos durante el curso anterior".

"Evidentemente el riesgo cero no existe ni va a existir en este curso, pero la presencialidad ha sido una constante y es fundamental", ha remarcado Imbroda, quien ha querido poner en valor que España "ha dado un ejemplo a toda la comunidad internacional de cómo se ha gestionado en educación durante año y pico de pandemia".

En Andalucía, el primer ciclo de Educación Infantil arranca este miércoles 1 de septiembre, las clases en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial comenzarán el día 10 y en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional lo harán el 15 de septiembre.