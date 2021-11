Imbroda: La Junta seguirá facilitando "refuerzos" docentes para desdoblar y personalizar la enseñanza

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha señalado este martes que por parte de su departamento van a "ayudar" a los docentes de la comunidad a "facilitarles esos refuerzos" que se han venido implementando durante la pandemia de Covid-19 "para que puedan desdoblar" grupos y "personalizar" la enseñanza, abordando así la cuestión de la reducción de ratios de alumnos por aula.

En un encuentro informativo organizado por Europa Press en Sevilla, en el que se ha presentado la primera edición del 'Barómetro del Docente', una iniciativa de EY Insights, el consejero se ha referido a la cuestión de las ratios de alumnos por aula y el debate sobre la conveniencia de bajarlas, y al respecto ha apuntado que eso conlleva "una apuesta económica muy alta, y también de espacios, porque los centros educativos son los que son en estos momentos".

No obstante, ha apuntado que "estamos solventando esta cuestión de las ratios con los refuerzos que también la Covid nos obligó a hacer" y con los que "estamos de acuerdo", y ha destacado que "el curso pasado incorporamos a 8.000 y pico docentes en nuestro sistema", lo que "facilitó desdobles en grupos donde había mayor número de alumnos".

Imbroda ha recordado que cuando él ejercía como docente había hasta "50" alumnos por aula, y ha defendido que eso era así porque la educación se concebía como "una formación industrial", en la que "la transferencia de conocimiento era la misma, homogénea, daba igual la diversidad, los ritmos de aprendizaje".

"Hoy, el gran desafío es atender a esa diversidad, porque no todos nuestros jóvenes tienen el mismo ritmo de aprendizaje", ha añadido el consejero, quien ha reconocido que el "que haya menos alumnos facilita que se les pueda atender de manera más personalizada", pero ha apostillado que por parte de su Consejería "no queremos que eso suponga que ese ritmo de aprendizaje se haga por abajo, sino hacia arriba", de modo que se quiere "reforzar, ayudar", a "aquellos que no tengan ese ritmo de aprendizaje al mismo nivel de los de arriba".

Ha agregado que "vamos a ayudar a nuestros docentes a facilitarles esos refuerzos para que puedan desdoblar, personalizar, recuperar a lo largo del curso", y ha destacado que "estamos ofreciendo programas de formación de todo tipo", incluido el programa de refuerzo estival que se viene implementando en los meses de julio desde la llegada de su equipo a la Consejería en 2019.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO

En relación al proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022, Imbroda ha destacado que el presupuesto de la Consejería de Educación ha aumentado un 26,5 por ciento en relación al año 2018, último año de gobierno socialista en Andalucía, teniendo en cuenta que "el sistema educativo andaluz es el más grande que hay en España", según ha remarcado.

Imbroda ha puesto de relieve que el presupuesto en atención a la educación especial en Andalucía ha aumentado en los últimos tres años casi un 37% en recursos humanos y materiales, aunque "nunca son suficientes".

"En enseñanzas de régimen especial hemos aumentado un 41% los recursos", ha valorado el consejero, quien ha incidido en que "hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestario en recursos humanos y materiales para facilitarlos a la comunidad educativa".

Ha apuntado también que en este proyecto de Presupuesto va incluida una "apuesta por la transformación digital", y ha precisado que en 2019 ya "habíamos iniciado esa estrategia digital incorporando al currículum por primera vez la robótica en Andalucía", de forma que lo que se ha hecho es "acelerar muchísimo estos procesos", de modo que "actualmente ese pensamiento computacional también forma parte de nuestro currículum".

"Consideramos que es fundamental la digitalización universal en la que estamos inmersos, y también vamos a potenciar esta formación, porque es lo necesario para nuestros jóvenes", ha manifestado Javier Imbroda.