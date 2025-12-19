Inversión de 7,9 millones para mejorar infraestructuras, climatización y equipamiento de centros de la provincia de Jaén

El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano (c), en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay. - JUNTA

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado la apuesta por "la mejora de infraestructuras y dotación de equipamiento en los centros educativos de la provincia" con el Plan 'Mejora tu centro'.

"Una inversión global de 3,6 millones de euros procedentes íntegramente de financiación autonómica para mejorar y modernizar las instalaciones de centros docentes públicos de la provincia de Jaén", ha destacado.

Así lo ha indicado este viernes durante su visita al Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, de Jaén, acompañado por su director, Marcos Antonio López. Este centro recibirá más de 18.000 euros para la renovación y adquisición de instrumentos musicales.

Las citadas ayudas se suman a los 4,3 millones transferidos directamente el mes de noviembre de 2025 para la mejora de la climatización. De esta manera, la Junta de Andalucía pone a disposición de los centros docentes jiennenses una partida económica que supera los 7,9 millones de euros para que acometan mejoras en sus instalaciones o equipamientos.

El objetivo principal de este plan es reforzar la capacidad de decisión de los centros, incrementar la eficiencia del gasto y promover soluciones adaptadas a la diversidad territorial y a las características específicas de cada comunidad educativa. Se prevé la ejecución de actuaciones en cerca de 401 centros docentes públicos.

TRES GRANDES BLOQUES

El delegado territorial ha informado que las intervenciones previstas se estructuran en tres grandes bloques, con una asignación económica detallada. Así, 2,9 millones de euros se destinarán a actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa.

Incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas, cubiertas, adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, instalaciones de comunicaciones y sanitarias, y medidas de seguridad, entre otras. Esta medida contribuye a su vez a la dinamización de la economía local, impulsando la contratación de pequeñas obras y servicios vinculados al tejido empresarial de cada municipio y comarca.

Podrán recibir estos fondos los centros docentes públicos de Educación Secundaria, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial, y las escuelas infantiles de Primer Ciclo.

De otro lado, se contempla la concesión de fondos dirigidos a la adquisición de material académico y educativo, con un presupuesto de más de 600.000 euros. Los centros beneficiarios son los conservatorios elementales de Música, los centros y secciones de Educación Permanente y los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los centros específicos de Educación Especial.

Finalmente, hay una partida específica de más de 90.000 euros para la renovación y adquisición de instrumentos musicales de los conservatorios profesionales y superiores de música. El modelo de ejecución se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión. La cantidad asignada se ingresará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de las delegaciones territoriales, validará las propuestas presentadas por los centros antes del inicio de su ejecución. Por su parte, la Inspección Educativa llevará a cabo el asesoramiento y la supervisión de su desarrollo. Todas las actuaciones financiadas con estos fondos deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026.

"Estas intervenciones representan un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta de Andalucía, reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado", ha afirmado Solano.