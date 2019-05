Javier Imbroda advierte de que Andalucía "vive una situación de emergencia educativa"

Publicado 17/05/2019 12:55:11 CET

El consejero de Educación y Deporte ha participado en el Foro Joly celebrado en Sevilla

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que en Andalucía existen unas tasas "intolerables" de abandono escolar, ya que "casi un niño de cada cuatro abandona", y ha asegurado que "vivimos una situación de emergencia educativa" en la comunidad.

En este sentido, durante su intervención en Sevilla en el Foro Joly, ha explicado que en el Parlamento entendió bien por qué existen estas tasas de abandono escolar, ya que cuando presentó el programa de refuerzo educativo estival "fue rechazado rotundamente por el PSOE y Adelante Andalucía, siendo simplemente un programa de apoyo".

"Sé que en quince días no vamos a resolver estas cifras dramáticas", pero "tanto molesta que desde lo público se pueda desarrollar esta programa de apoyo para los niños que viven esta situación", se pregunta Imbroda, que ha incidido este programa se pone al servicio de las familias "sin más pretensión que la de ser un apoyo más" y, además, "no cuesta un euro".

Así, ha insistido en que "comprendió mejor por qué tenemos esas tasas intolerables de abandono" y ha afirmado que "al final los niños no interesan". Imbroda ha recordado que se han ofertado 100.000 plazas porque hay 240.000 niños andaluces que requieren de un refuerzo educativo en determinadas materias, y que a este plan se han apuntado 3.657 niños y 1.674 profesores.

Además, durante su intervención, Imbroda ha afirmado la educación "no es algo mediático y que siempre sale en los medios por algún tema conflictivo", al tiempo que ha asegurado que el Informe PISA, del que no se declara muy partidario porque "evalúa una parte de la educación", puso en el punto de mira la educación. En sentido, ha subrayado que "no hay mejor inversión en una sociedad que apostar por la educación, porque es el mejor instrumento para transformar una sociedad".

De este modo, ha manifestado que quiere dedicar a esta transformación dos principios fundamentales "básicos" en su acción de gobierno, como son "qué se puede hacer entre todos para que los niños y jóvenes estén lo mejor preparados posible y que se puede hacer para que los docentes vivan en un estado permanente de motivación".

"Nuestro sistema educativo necesita un revolución para entender a esta sociedad", y para eso "es fundamental transmitir la sana intención de despolitizar la educación", porque la educación como la salud "han sido armas políticas, más pendientes de las ideologías que de las ideas" y "yo vengo a confrontar ideas no ideologías", ha afirmado Imbroda, que ha añadido que "teniendo esa mentalidad jamás se llegará a un pacto de Estado por la educación", porque "usan la educación pare enfrentarse".

Al respecto, ha asegurado que intentará un pacto por la educación en Andalucía, que "sirva de inspiración para el resto del Estado", por lo cual "desarrollamos nuestro proyecto desde los centros educativos". "Nacerá desde los centros y los claustros de profesores, no desde las salas legislativas, que es el gran error", ha manifestado.

Igualmente, para Javier Imbroda la educación "no puede tener un corto plazo", porque los niños y las familias "necesitan estabilidad", y ha asegurado que cada proceso de escolarización es vivido por los padres como un "drama". Al hilo de esto, se pregunta "por qué un niño tiene que sufrir cuatro cambios de centro escolar", que "no facilita la estabilidad formativa", y agrega que la educación "no puede ser cortoplacista ni puede estar fraccionada".

"2.742 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES DESDE 2006"

En cuanto a infraestructuras educativas, Javier Imbroda ha denunciado que al llegar a la consejería se ha encontrado con 2.742 actuaciones pendientes desde el año 2006 por valor de 835 millones de euros, y ha asegurado que "decían a los alcaldes que sus obras estaban en planificación y no era así". Así, ha anunciado que Educación elaborará un plan de infraestructura para los próximos siete años, "donde daremos respuesta al desastre que nos hemos encontrado".

Sobre el profesorado, ha explicado que en sus visitas a las distintas provincias andaluzas se ha encontrado unos docentes "con ganas de motivación" y ha dicho que "se les exige muchas cosas para las que nos están preparados". Así, ha recordado las medidas que se están aplicando en este sentido, como la ley de autoridad del profesorado, porque "hay que recordar que la figura del profesor tiene que ser sagrada", y las sustituciones, que "incluso tardaban más de quince días". En este sentido ha añadido que también hay profesionales "que tienden a las bajas, que flojean".

Además, ha recordado que han eliminado la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve), que "más que una agencia era una comisaría política", al tiempo que ha añadido que los inspectores "formarán parte del proyecto educativo, porque tienen mucho que decir, para velar y orientar, no para castigar".

Sobre la Educación Infantil de 0 a 3 años, Imbroda ha apuntado que

"se está avanzando en la gratuidad" y que las familias "no van a pagar ni un céntimo de euro más e irán progresivamente pagando menos hasta llegar a la gratuidad al final de la legislatura".

Durante su intervención, también se ha referido a su objetivo de "dar vocación internacional a nuestro sistema educativo", con el desarrollo de una Bachillerato Internacional en cada provincia, y dentro de sus competencias deportivas, ha afirmado que quieren extender la práctica deportiva desde edades tempranas hasta la universidad, "con una hora diaria de deporte y preferentemente por las mañanas".

Por último, y preguntado sobre si está contento con el próximo presupuesto para educación, que contempla un aumento del 3%, Imbroda ha señalado que este gobierno "ha hecho un gran trabajo", porque "no ha sido nada sencillo proyectar un presupuesto en las condiciones en las que hemos llegado al gobierno", aunque, apostilla, "nunca se está contento". Además, y en relación a la bonificación de la matrículas universitarias, ha apuntado que "siempre asocia las becas al mérito".