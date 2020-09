Javier Imbroda "respeta" la huelga educativa de este viernes pero apela a la "responsabilidad compartida"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado que "respeta" la huelga educativa convocada este viernes, 18 de septiembre, por sindicatos, familias y estudiantes, pero apela a "responsabilidad" porque "la sociedad no entendería muy bien que en estas circunstancias excepcionales no compartiéramos una responsabilidad para que niños y jóvenes vuelvan a sus aulas de forma segura como así está siendo", ha afirmado.

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que también ha precisado que "no se van a poner en huelga todos los sindicatos", y ha reiterado que "son menos del 1% los colegios, institutos y escuelas infantiles que han tenido alguna incidencia". "Se que todo es muy llamativo pero también pido a los medios de comunicación que contextualicen todos los datos, y que vayan acompañados de que el 99% está funcionando con normalidad", ha añadido.

"El sistema educativo en Andalucía como en es resto de España y los países de nuestro entorno va cogiendo su velocidad", aunque "siempre hablo con la prudencia y cautela que debemos tener y el respeto a las normas de seguridad que todos nos tenemos que dar", ha manifestado el titular de Educación, quien ha destacado que se han puesto a disposición del sistema educativo "unos 6.500 docentes más que van a promover que la ratio se relaje".

En este sentido, ha añadido que "también se ha flexibilizado la organización a la hora de poder desdoblar a partir de 3º de la ESO, para que puedan elegir entre la presencialidad y la semipresencialidad, de modo que se puedan ampliar espacios para que no haya ese número de alumnos que básicamente están en la ratio oficial de las aulas", toda vez que ha señalado que "son medidas que se van tomando y que aún se siguen negociando en la Mesa Sectorial con los sindicatos".

Cuestionado sobre las respuestas en el ámbito educativo en esta segunda ola, Imbroda ha señalado que "no es un problema educativo sino de salud pública y será ella la que determine las decisiones al respecto", pero "a esos padres puedo lanzarles un mensaje de absoluta tranquilidad porque los centros educativos son hoy por hoy centros seguros", ya que el virus "no está ahí sino que viene de fuera"

"Lo que nos tiene que preocupar más que el colegio es la realidad social de cada uno en su ámbito familiar y social", ha apostillado.

"No podemos trasladar todos nuestros temores a los colegios, y luego por la tarde me voy a un cumpleaños y lo comparto con muchas personas que no siguen cierto aislamiento", ha afirmado Imbroda, quien ha insistido en que los centros educativos "son probablemente donde pueden estar más seguros sus hijos, sobre todo por el trabajo desde Salud, Educación y el enorme trabajo docente para que esas medidas se puedan cumplir y para lo que necesitamos la responsabilidad de todos".