La Junta aboga en Baeza (Jaén) por metodologías y proyectos para "identificar y potenciar el talento en las aulas"

Apertura del III Encuentro Provincial de Buenas Prácticas de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha abogado por generar espacios de encuentro y reflexión entre profesionales de la educación para "compartir experiencias innovadoras, metodologías inclusivas y proyectos que contribuyan a identificar y potenciar el talento en las aulas".

Solano ha conmemorado en Baeza (Jaén) el Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales con la inauguración del III Encuentro Provincial de Buenas Prácticas de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, una iniciativa orientada a visibilizar y compartir experiencias educativas que favorezcan una respuesta inclusiva y de calidad para este alumnado.

En su intervención, el delegado territorial ha señalado que la celebración de este encuentro provincial tiene como objetivo principal poner en valor las diferentes medidas y estrategias de respuesta educativa destinadas al alumnado con altas capacidades intelectuales, así como reconocer la labor del profesorado y de los centros educativos implicados. Asimismo, pretende concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre las características y necesidades específicas que presenta este alumnado.

A lo largo de la jornada, en la que han participado más de 120 alumnos y alumnas y docentes de cinco centros educativos de la provincia de Jaén, se han presentado distintas proyectos educativos desarrollados tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. La jornada ha incluido una visita arqueológica al Cerro de Alcázar de la mano del director de la excavación, Miguel Ángel Sabastro.

Estas experiencias muestran diversas posibilidades de enriquecimiento curricular que contribuyen al desarrollo integral del alumnado con altas capacidades. Además, permiten dar visibilidad al Programa Investiga y Descubre, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se encuentra estrechamente vinculado al currículo y al trabajo cotidiano en el aula.

Tal y como ha subrayado el delegado territorial, estas iniciativas "surgen en respuesta a las necesidades no solo del alumnado con altas capacidades, sino también de aquel alumnado altamente motivado hacia el aprendizaje".

Durante el curso 2025/2026, participan en este programa 57 grupos pertenecientes a centros de Educación Primaria y Secundaria, con alrededor de 535 alumnos y alumnas. Los proyectos que desarrollan abordan temáticas muy diversas, entre ellas energías renovables, nuevas tecnologías, robótica, ecohuerto, matemáticas, ciencia, química o redes sociales, fomentando la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico.

Los centros participantes en este III encuentro han sido el CEIP Fernando Molina, de Albanchez de Mágina (Jaén); el IES Santísima Trinidad, de Baeza; el IES Nieves López Pastor, de Villanueva del Arzobispo (Jaén); y el IES Llano de la Viña, de Villargordo (Jaén).

Finalmente, Francisco José Solano ha agradecido la implicación del profesorado, de los equipos de orientación educativa y de los centros participantes, destacando que su trabajo diario resulta "fundamental" para avanzar hacia una escuela más inclusiva y equitativa que atienda a las necesidades de todo el alumnado.