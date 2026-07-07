La Junta adelanta a septiembre el pago a las escuelas infantiles, que recibirán el 50% del total

Archivo - La Junta abonará a las escuelas infantiles el 50% de la bonificación en los primeros cinco días de septiembre. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía abonará por anticipado a las escuelas infantiles el 50% de los pagos en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre a fin de facilitarles tesorería para afrontar el inicio de curso. Esta medida es fruto del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las principales patronales de los centros del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) y con el sindicato FSIE para subir el precio de la plaza alrededor de un 4%, lo que supondrá un incremento presupuestario para la Junta de diez millones de euros hasta destinar a este ciclo 300 millones al año. El precio de la plaza se situará en los 250,15 euros.

Según publica este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, este cambio en el pago se explica por la afectación que tiene en las escuelas infantiles el cambio "significativo en la gestión del cobro de los servicios prestados" por la implantación progresiva de la gratuidad, "especialmente en el mes de septiembre".

"Esta circunstancia puede afectar a la estabilidad económica de los centros adheridos y comprometer la continuidad en la prestación de un servicio educativo de especial relevancia social. Resulta, por ello, necesario articular mecanismos que garanticen la adecuada financiación de los centros al inicio del curso escolar y permitan asegurar la efectiva implantación de la gratuidad del servicio de atención socioeducativa", argumenta la Consejería. Para la realización de los pagos anticipados "no se requerirá la prestación de garantía alguna por parte de las entidades colaboradoras", aclara la modificación publicada en el BOJA, que entrará en vigor este miércoles.