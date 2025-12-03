La Junta apela en Jaén a "actuar conjuntamente" para que todos los entornos sean seguros para los menores

Visita al IES Santa Catalina - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Pablo Quesada, ha apelado a la sociedad en su conjunto a "actuar conjuntamente" para que todos los entornos, y no solo los educativos, sean seguros para los menores.

Quesada, que ha visitado las obras de rehabilitación del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, en declaraciones a los medios ha transmitido sus condolencias a las familias de las dos menores que trágicamente fallecieron esta semana pasada, al tiempo que ha trasladado el apoyo a las autoridades policiales para que "esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible".

Una de las dos menores fallecidas contaba con dos protocolos abiertos por conductas suicidas en centros educativos de la capital donde cursó estudios. En este punto, Quesada ha señalado que este tipo de protocolo "es bastante novedoso a nivel nacional" y lo implantó el Gobierno andaluz en 2023.

El viceconsejero ha subrayado la labor preventiva que hace el profesorado y los equipos directivos ya que "su primera preocupación" es el alumnado y también está la sensibilización a la hora de "proteger a nuestros menores y de que los centros sean lo que son, que es un espacio seguro para ellos".

Ha añadido que Andalucía acogerá en enero el primer Congreso Nacional de Prevención del Acoso en la era digital, donde se van a abordar cuestiones "vinculadas con acoso, con salud mental, con prevención, con cómo atender mejor a nuestros menores" y "lo que podemos hacer de los centros educativos, pero sobre todo trasladar a que esto también es una cuestión social".

"En los centros educativos pasan seis horas al día, siete horas al día, hasta las 24 horas pasan en otros entornos que no son los centros educativos, donde también tenemos que concienciar a todos de que tienen que ser espacios seguros para los menores", ha señalado Quesada.

En este sentido, ha apuntado que las redes sociales "tienen que ser espacios seguros para los menores, las familias tienen que implicarse para asegurarse de que no están en entornos fuera de los centros educativos para que estén seguros" y "ese trabajo de reflexión, de análisis, de colaboración de toda la sociedad es lo que queremos impulsar en ese congreso", que se va a celebrar el 29 y 30 de enero.