Junta y Ayuntamiento de Rota (Cádiz) garantizan espacios para reforzar la formación en Hostelería y Turismo

ROTA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, y el alcalde de Rota, Javier Ruiz, han suscrito un convenio que permitirá al alumnado del IES Arroyo Hondo utilizar espacios municipales para el desarrollo de los ciclos de la familia profesional de Hostelería y Turismo.

En virtud de este convenio, que estará vigente hasta 2029, se cederán al centro educativo varias instalaciones municipales, en concreto, dos aulas de la Escuela Taller Astaroth, un aula del Polideportivo Antonio Barrientos Chispa y el Pabellón Municipal, ha indicado la Junta en una nota.

De este modo, los estudiantes de cocina, gastronomía, dirección de cocina, restauración y panadería y bollería artesanales podrán disponer de entornos adecuados para completar su formación práctica y académica.

Durante la firma, el delegado territorial ha subrayado que este convenio "refuerza la apuesta de la Junta por una formación profesional de excelencia", vinculada a sectores "estratégicos" como la hostelería y el turismo, que son "motores de desarrollo para Cádiz".

El alcalde de Rota ha destacado que "apostar por esta formación es invertir en el futuro laboral de los jóvenes y en la proyección turística de nuestra ciudad".

Con esta colaboración, ambas instituciones reafirman su compromiso con la educación, la empleabilidad juvenil y el desarrollo económico de la provincia.