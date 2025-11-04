La Junta construye una nueva aula de Educación Especial en el IES Alhendín (Granada)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, a la izquierda en la imagen, en su visita al instituto Alhendín - JUNTA

ALHENDÍN (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el IES Alhendín junto al alcalde del municipio metropolitano, Jorge Sánchez, y miembros de la corporación municipal para supervisar el proyecto de obras para la construcción de una nueva aula específica de Educación Especial, una actuación demandada por la comunidad educativa que representa una inversión de 47.400 euros.

La nueva aula específica reforzará la oferta educativa del centro, que ya cuenta con una Unidad Específica de Educación Especial y atiende a una comunidad de 520 alumnos y alumnas, 49 docentes y seis personas no docentes, según ha detallado la Junta en una nota de prensa tras la visita.

La delegada ha explicado que "esta inversión en el IES Alhendín se enmarca dentro del compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras educativas en el municipio". En concreto, la Junta ha destinado casi 73.000 euros para equipamiento informático del IES, dentro de una inversión total de 183.222 euros que incluye también al CEIP Sagrado Corazón de Jesús y al SEP Montevive.

Anteriormente, se han invertido 4,6 millones en mejorar de las infraestructuras educativas en el CEIP Montevive y en el propio IES Alhendín. La inversión global de la Junta en Alhendín asciende a 5.059.881 euros.

El IES Alhendín es un centro educativo de referencia que imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) y cuenta con una amplia oferta de programas y proyectos como el de centro bilingüe (inglés), Escuela Espacio de Paz, y el Plan de Igualdad de Género, entre otros. Asimismo, ofrece servicios esenciales como transporte y comedor escolar.

Por su parte, el alcalde ha agradecido "la apuesta de la Junta de Andalucía por mejorar la Educación en este municipio, con las sucesivas mejoras que se vienen implementando, con el nuevo colegio y con las nuevas actuaciones como es esta nueva aula de Educación Especial; estamos muy satisfechos".

En la comarca del área metropolitana, la Delegación Territorial ha invertido un total de 54.011.394 euros, destinados principalmente a infraestructuras educativas (75,41 por ciento, lo que supone más de 40,7 millones de euros), así como a la modernización digital con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (más de 8,3 millones) y a otras actuaciones clave para el sistema educativo comarcal.