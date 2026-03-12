Junta defiende la implicación de los directores de Institutos y asegura que la educación andaluza "está en buenas manos"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la inauguración en la localidad sevillana de Bormujos de las XXVI Jornadas Regionales de directores de Institutos. A 12 de marzo de 2026 (Bormujos, Sevilla). - ESTHER LOBATO - EUROPA PRESS

BORMUJOS (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha inaugurado este jueves en la localidad sevillana de Bormujos las XXVI Jornadas Regionales de directores de Institutos, que en esta edición tienen por título 'Nuevos tiempos, nuevos retos', donde ha valorado la implicación que tiene la Consejería a la hora de dotar a los centros educativos de "recursos suficientes" para que "pueden ejercer su autonomía"

En declaraciones a los medios, la consejera ha puesto en valor la profesionalidad de los directores de los centros públicos educativos de Secundaria de Andalucía, reafirmando que "la educación en Andalucía está en muy buenas manos". En este sentido, Castillo ha sostenido que en los centros educativos se trabaja constantemente en hacer frente a los retos del siglo XXI, entre los que ha destacado temas como la digitalización, el acoso cibernético o los problemas neurológicos que puedan tener los menores.

"En esta Consejería nos preocupa los centros educativos y su autonomía, por ello estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el Gobierno andaluz para dotar a los centros de recursos suficientes para que puedan ejercer esa autonomía", ha señalado la titular de Desarrollo Educativo, quien también ha subrayado que en los últimos dos años, la Junta de Andalucía ha puesto en los centros educativos 134 millones de euros para que mejoren sus instalaciones y que mejoren su confort térmico.

Finalmente, María del Carmen Castillo ha concluido que desde el Ejecutivo andaluz se está trabajando en un decreto de simplificación para sacarlo antes del final de este curso y que, según ha explicado, mejore los procesos que llevan a cabo.

Durante estas jornadas, también han asistido la alcadesa de Bormujos, Lola Romero, y el presidente de la Asociación de Directores/as de IES de Andalucía (Adián), Anastasio Pineda, quienes han valorado la celebración de estos actos y la colaboración por parte de la Junta de Andalucía. Por su parte, Pineda ha señalado que entre los nuevos retos y metas que se plantean desde la entidad es que "la sociedad ha cambiado completamente". "Dirigir un centro escolar o un instituto donde además lo que tenemos son adolescentes, con la influencia de redes sociales, las fake news y con la involución democrática que está sufriendo la sociedad, pues realmente está siendo complicado", ha expuesto el presidente.

No obstante, Pineda ha puesto de manifiesto que, bajo este contexto, los directores de los centros educativos andaluces se han propuesto "ponerse las pilas y hacer con nuestra labor educativa y social, que la sociedad sea mejor".