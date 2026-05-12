La Junta defiende la subida de sus presupuestos para atender necesidades educativas especiales

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha destacado el aumento presupuestario de la Junta de Andalucía para atender las necesidades educativas especiales así como el compromiso de la administración autonómica con este ámbito educativo.

Durante una visita al Centro Específico de Educación Especial (CEEE) Luz del Poniente en El Ejido (Almería), Castillo ha asegurado que "la educación especial nos preocupa en el Gobierno de la Junta de Andalucía". "Nuestro trabajo es que todos nuestros niños tengan futuro y que todos nuestros niños se escolaricen en las mejores condiciones", ha afirmado.

La consejera ha explicado que el centro responde a una necesidad territorial importante, ya que se trata del "segundo centro que hay público en Almería de estas características" y ha señalado que su creación ha permitido "evitar desplazamientos al Centro Específico de Educación Especial Princesa Sofía que está en Almería".

La responsable de Educación ha indicado que durante los últimos años se ha trabajado "para mejorar las condiciones en las que se desempeña las funciones del personal que trabaja en este tipo de centros y en las aulas específicas de educación especial", lo que incluye también el apoyo a los menores con necesidades educativas especiales en procesos de inclusión.