La Junta destaca su compromiso con la mejora de la formación profesional en Rota (Cádiz)

El delegado de Educación, José Ángel Aparicio, con el alcalde de Rota en el IES Arroyo Hondo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, para conocer de primera mano las necesidades y demandas del Ciclo de Cocina y Restauración del IES Arroyo Hondo, así como otras cuestiones de interés educativo para la localidad y mostrar el compromiso de la Junta con la mejora de la formación profesional en el municipio.

Durante la visita, el delegado, acompañado por el alcalde, ha recorrido tanto las instalaciones del IES Arroyo Hondo como las dependencias de cocina del pabellón municipal del recinto ferial, cedidas por el Ayuntamiento, donde actualmente el alumnado del ciclo desarrolla su formación práctica, según informa la Junta en un comunicado.

En el transcurso del encuentro, el director, el profesorado y el alumnado del ciclo, junto con el alcalde y la delegada de Educación, han expuesto al delegado territorial la necesidad de contar con un espacio específico, equipado y adaptado para la formación en el propio instituto, para lo que se estudia la posibilidad de una cesión de suelo.

Según la Junta, el delegado ha podido así conocer las demandas del alumnado y comprobar el nivel formativo del ciclo durante un almuerzo elaborado y servido por los estudiantes de primero del Ciclo Superior de Cocina, segundo del Ciclo de Grado Medio de Servicios en Restauración y del Grado Básico de Cocina y Restauración.

Por su parte, Ruiz Arana ha subrayado la importancia de este tipo de formación profesional en una localidad turística como Rota, donde el sector hostelero y de servicios presenta una notable demanda de personal cualificado, y ha reiterado su apoyo y el del Ayuntamiento de Rota para que esta mejora se materialice lo antes posible.

Asimismo, ha agradecido la receptividad del delegado territorial y mostrado su confianza en que este encuentro "sirva para dar el impulso necesario para que el alumnado de este ciclo cuente con instalaciones a la altura de la formación que recibe".