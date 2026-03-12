La Junta destaca las más de 38.000 plazas de oposiciones docentes convocadas desde 2019 en Andalucía

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en sesión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha informado este jueves en el Parlamento de que el próximo 20 de junio comenzarán en Andalucía las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Castillo ha destacado que desde 2019 se ha convocado un total de 38.312 plazas, de ellas, 32.199 corresponden a reposición y 6.113 a procesos de estabilización.

Según ha informado la Junta en una nota, "una cifra que refleja un compromiso inquebrantable del Gobierno andaluz para reducir la interinidad y reforzar la estructura de nuestros centros", ha afirmado la consejera. Son un total 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, de tal manera que de forma conjunta totalizan 5.047 puestos de 66 especialidades.

Paralelamente, la consejera ha señalado que "en esta convocatoria de 2026 cumplimos con el cien por cien de la tasa de reposición, garantizando que cada baja por jubilación o traslado sea cubierta con un funcionario de carrera, aportando la estabilidad que el sistema educativo andaluz merece" y ha añadido que "estos puestos proceden de tres decretos de Oferta de Empleo Público (2023, 2024 y 2026)".

Concretamente, las plazas correspondientes a la convocatoria de este año se reparten de la siguiente forma: en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria son 4.406 plazas, 475 de ellas correspondientes al turno de reserva de discapacidad; en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas son 201 plazas, 23 de ellas correspondientes al turno de reserva de discapacidad y en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional son 440 plazas, 45 de ellas correspondientes al turno de reserva de discapacidad.

Además, se convocan pruebas selectivas con 120 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para personal funcionario de carrera, con un mínimo de seis años, del subgrupo A2.

En este sentido, la consejera ha subrayado que esta convocatoria es, "fruto del diálogo y la negociación en la Mesa Sectorial con los representantes sindicales, porque entendemos que la educación se construye escuchando a quienes están a pie de aula".

UN PROCEDIMIENTO DIGITAL Y CON NOVEDADES

En esta convocatoria se ha introducido una novedad relativa al baremo de la fase de concurso. Así, puntuará la superación de la fase de oposición de hasta dos procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta, y que hayan sido convocados desde 2012 incluido, "una medida para premiar el esfuerzo y los conocimientos del personal que aprueba sin plaza en procedimientos selectivos anteriores".

También se ha incorporado por primera vez la valoración específica para la Competencia Digital Docente alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Asimismo, todo el procedimiento de gestión de las oposiciones será íntegramente digital, facilitando una logística con cientos de tribunales, miles de vocales en los mismos y decenas de miles de personas aspirantes en un espacio de tiempo de aproximadamente un mes, contribuyendo además al cuidado del medio ambiente al evitar la impresión de más de dos millones de documentos en formato papel.

En esta línea, cabe destacar que todas las fases del procedimiento selectivo (solicitud de participación, presentación de méritos, presentación de la programación didáctica, calificación, entrega de rúbricas) y todas las actas del expediente se realizan "de forma telemática y segura".

No obstante, la digitalización del expediente administrativo y económico optimiza el sistema de archivo de la Junta de Andalucía, "garantizando una gestión más ágil y eficiente de la documentación", así como su posterior recuperación para múltiples cuestiones.

Por último, en este procedimiento selectivo se mantienen las medidas de conciliación implantadas en Andalucía, lo que permite que las mujeres con hijos lactantes puedan recuperar el tiempo de lactancia en el desarrollo de la prueba, y el aplazamiento de las mismas por razones vinculadas al parto y al puerperio, dentro de los días de actuación de los tribunales.