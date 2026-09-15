Junta destaca el refuerzo de FP con 1.216 profesores más y la extensión de la oferta: "El curso va a ir bien"

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el IES San Bárbara de Málaga. - ESTHER LOBATO/ EUROPA PRESS

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha destacado este martes el refuerzo de las enseñanzas de Formación Profesional este curso escolar, que contará con 1.216 profesores más para atender la expansión de esta educación. Así, ha considerado que "el curso escolar va a ir bien", porque "en Andalucía la educación está en muy buenas manos. Tenemos unos profesionales fantásticos en los centros educativos y además tenemos la mejor educación para todos".

Castillo ha visitado el IES Santa Bárbara de Málaga capital, uno de los centros de referencia de FP en Andalucía en la rama sanitaria y que este curso cuenta con dos nuevos ciclos formativos: el de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería y el de grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

Así, ha enmarcado este incremento de plantilla en la apuesta de la Junta por estas enseñanzas como "pieza clave" para acceder al mundo laboral en Andalucía. "No solo ajustamos la oferta a las titulaciones más demandadas por las empresas, sino que garantizamos los recursos docentes necesarios para responder a ese crecimiento".

Sobre el número de estudiantes que se incorporan a las aulas, la consejera ha informado de que son un total de 887.532 alumnos de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y Educación Permanente de Personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

Del total del alumnado, más de 695.500 lo harán en la pública y alrededor de 116.500 en la concertada, en un total de 1.903 centros docentes.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos andaluces registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en Andalucía, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de 11.600 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (7.600) y el Bachillerato (4.000), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

A pesar de contar con menos alumnos, Castillo ha dicho que la consejería ha reforzado de nuevo las plantillas docentes, especialmente las destinadas a la atención a la diversidad, y ha señalado que "la bajada de la natalidad no se traduce en un recorte de recursos, sino en una oportunidad para mejorar la calidad del sistema y reforzar la atención a los alumnos más vulnerables".

En esta línea, Educación mantiene los 600 docentes de refuerzo acordados con CSIF, ANPE y UGT, un pacto mediante el cual se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria alcanza los 56.524 profesores.

Cuestionada por las críticas por las retribuciones, ha señalado que el acuerdo "nos puso por encima de la media de las retribuciones del personal docente de toda España", pero ha apuntado que están "dispuestos a hablar y seguir negociando como no podía ser de otra manera con todas las organizaciones sindicales".

FP, APUESTA ESTRATÉGICA

La FP se consolida como "una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta", ha indicado, alcanzando los 224.600 estudiantes tras sumar 14.000 nuevos alumnos este curso. El 79% cursa sus estudios en centros públicos (177.293). Desde el curso 2018/19, la matrícula ha crecido casi un 50% con más de 76.700 nuevas incorporaciones, de las cuales dos de cada tres corresponden a la FP pública.

La consejería ha ofertado casi 200.000 plazas, 78.000 más que en 2018. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.265 plazas. Además, de otras 2.000 nuevas en modalidad presencial.

En Andalucía se pueden estudiar 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y cursos de acceso a FP en centros sostenidos con fondos públicos, lo que supone un amplio abanico de titulaciones diferentes hasta alcanzar las 197. Para atender el aumento de la oferta, la consejería ha reforzado la plantilla docente pública de FP con 1.216 profesores adicionales.

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 494 centros educativos públicos de Andalucía son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 551 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 106 millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 230.000 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones. En la red de institutos, este curso cuenta con el nuevo IES de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería) y se suman obras de ampliación como las del IES Juan Goytisolo de Carboneras (Almería), el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz), los IES Grupo Cántico e IES Gran Capitán de Córdoba, el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real (Jaén) o el IES Fernando de Los Ríos de Málaga.

En la provincia de Málaga, 162.714 estudiantes han iniciado el curso en 313 centros docentes, más de 123.637 lo harán en la pública y alrededor de 21.300 en la concertada. Este curso la plantilla pública de Secundaria en Málaga alcanza los 9.982 profesores, con un descenso de 1.026 alumnos en la ESO.

Respecto a las enseñanzas de FP, la provincia cuenta con un total de 36.581 estudiantes tras sumar 1.777 nuevos alumnos este curso. El 70% cursa sus estudios en centros públicos (25.675). La consejería ha ofertado en la provincia de Málaga más de 22.100 plazas de nuevo ingreso de FP sostenidas con fondos públicos. En la provincia se pueden estudiar 560 ofertas, entre ciclos formativos y cursos de especialización.

El IES Santa Bárbara cuenta con 1.000 estudiantes Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que son atendidos por una plantilla docente integrada por 106 profesores.

El instituto destaca por su amplia oferta en Formación Profesional con nueve ciclos formativos, dos de grado medio (Cuidados auxiliares de enfermería y Cuidados Auxiliares de Enfermería para Adultos) y siete de grados superiores (Audiología protésica; Prótesis dental; Higiene bucodental, Laboratorio clínico y biomédico; Documentación y administración sanitarias; Coordinación de emergencias y protección civil y Química y salud ambiental.