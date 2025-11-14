Junta destina cerca de 200.000 euros para equipamiento y conectividad de centros de FP en Málaga que estrenan ciclos

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina 199.161,11 euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de la actividad docente en centros públicos que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional en la provincia de Málaga.

Esta medida beneficiará a nueve centros docentes malagueños, con el objetivo de proporcionar los materiales y recursos necesarios que garanticen una formación de calidad para el alumnado, ha indicado la Junta en un comunicado.

En toda Andalucía la inversión destinada es de 1,3 millones de euros que beneficiará a 66 centros y 73 enseñanzas, 23 de ellas correspondientes a cursos de especialización.

De los once ciclos y cursos de especialización que serán equipados en la provincia, destacan aquellos implantados por primera vez este curso en Andalucía: Comercio Electrónico (IES Miguel Romero Esteo, Málaga); Robótica Colaborativa (IES Politécnico Jesús Marín de Málaga); Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python (CPIFP Alan Turing de Málaga) y el curso de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos (IES Playamar de Torremolinos).

El resto de enseñanzas que recibirán una dotación económica para conectividad y equipamiento pertenecen a familias profesionales de sectores que impulsan la modernización y la digitalización del tejido productivo, como Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing o Electricidad y Electrónica.

Concretamente los Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos (IES La Rosaleda de Málaga e IES Playamar de Torremolinos) y Aeronaves Pilotadas de Forma Remota - Drones (IES Politécnico Jesús Marín, Málaga); Grado Superior en Comercio Internacional (IES Pedro Espinosa de Antequera) y en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande); y Grado Básico en Informática de Oficina (IES Belén, Málaga).

Por último, se aportará equipamiento a ciclos de la familia de Agraria vinculados a sectores tradicionales, como el grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales en el IES El Almíjar en Cómpeta.