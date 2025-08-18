La Junta destina en Córdoba casi cinco millones al Programa de Gratuidad de Libros de Texto

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo curso 2025/26 estrenarán libros de texto los alumnos de 1º y 2º de Primaria y de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, por este motivo, la Junta de Andalucía destina en Córdoba casi cinco millones de euros al Programa de Gratuidad de Libros de Texto.

El mismo, según ha informado la Administración autonómica en una nota, beneficiará a más de 75.000 estudiantes de la provincia de Córdoba que cursen enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

De forma general, en Andalucía, la Consejería dedicará un presupuesto total de 57 millones de euros para el mencionado Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, de los que 4,8 millones tendrán como destino la provincia cordobesa, en el marco de una medida que beneficiará a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias en toda Andalucía, entre ellos los ya mencionados más de 75.000 en Córdoba.

Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. El Programa de Gratuidad de Libros de Texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y ESO de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos, como concertados.

La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.

Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado, desde el ámbito educativo y familiar, la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.