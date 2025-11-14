La Junta destina más de 143.000 euros a mejorar la climatización de ocho centros educativos de Valverde (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en su visita al IES Don Bosco de Valverde del Camino (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado este viernes que un total de ocho centros educativos de Valverde del Camino (Huelva) se beneficiarán de una inversión de 143.256 euros a través del nuevo Plan 'Mejora tu Centro'.

La Junta de Andalucía destinará a este programa 54,9 millones de euros de fondos propios, con ejecución inmediata y complementado por el Plan de Bioclimatización, para la optimización de la climatización en 3.481 centros educativos públicos --Infantil, Primaria, Secundaria, Especial, Permanente, Formación Profesional y conservatorios--, ha indicado la administración andaluza en una nota.

López ha visitado en el municipio valverdeño el IES Don Bosco, uno de los centros educativos beneficiarios que contará con una inversión cercana a los 43.000 euros para actuaciones de eficiencia energética, climatización, ventilación y aislamiento.

En la visita, la consejera ha estado acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero; la alcaldesa, Syra Senra, y el director del instituto, Juan Carlos Sánchez Corralejo, entre otros miembros de la corporación municipal.

La titular de Inclusión Social ha destacado que este plan de mejora del confort climático "refleja el compromiso del Gobierno andaluz con el bienestar de alumnado y profesorado", con el objetivo de "garantizar que los centros educativos sean espacios más saludables, confortables y sostenibles". "Por proyectos como este merece la pena la política: hacer felices a los demás y ayudarles a impulsar su bienestar", ha subrayado.

La principal novedad del Plan 'Mejora tu centro' radica en el modelo de ejecución, dado que la Junta realizará por primera vez una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025. De esta forma, ha explicado la consejera, "son los propios centros tienen autonomía para decidir en qué invertir, atendiendo a sus necesidades y prioridades y a la realidad climática del entorno".

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones.

Además, López ha remarcado que estas actuaciones se desarrollarán en paralelo al Plan de Bioclimatización, orientado a reducir las temperaturas en las aulas andaluzas con la implantación de un sistema de refrigeración junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Ambos programas forman parte de una estrategia integral de sostenibilidad educativa, que persigue combinar confort térmico, eficiencia energética y reducción de la huella ecológica en los centros docentes públicos andaluces.

En la provincia de Huelva, el Plan 'Mejora tu Centro' supondrá una inversión cercana a los 3,9 millones de euros, que beneficiarán a un total de 244 centros educativos públicos de 66 municipios de todas sus comarcas.