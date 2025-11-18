La Junta destina más de medio millón a mejorar la climatización en centros educativos de Cádiz

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la "apuesta" del Gobierno andaluz por la educación pública de calidad en colaboración con los municipios, al informar con el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, sobre el nuevo plan 'Mejora tu Centro', impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que destinará más de medio millón de euros a centros educativos de la capital gaditana.

Según ha indicado la Junta en una nota, Colombo ha detallado, en el marco de este nuevo plan, el beneficio para los centros educativos de la ciudad gaditana, cifrado en casi 560.000 euros para 32 centros, y ha explicado que "la Junta de Andalucía destinará un total de 7.954.671 euros a la mejora individualizada de la climatización en 505 centros públicos educativos de los 45 municipios de la provincia", dentro de esta iniciativa impulsada por el Gobierno andaluz, que contempla más de 54 millones de euros para casi 3.500 centros educativos de toda Andalucía.

Asimismo, ha subrayado que es "una inversión sin precedentes destinada a la climatización de los centros educativos, una medida que refuerza la apuesta por una educación de calidad en entornos más saludables y sostenibles", además de incidir en la importancia de la provincia de Cádiz en esta partida presupuestaria.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la implicación y el compromiso con los centros públicos gaditanos tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Cádiz, con el objetivo de conseguir un mayor bienestar y confort para los alumnos. "Para el próximo año 2026 desde el Consistorio gaditano destinaremos dos millones de euros para proyectos de mejora en los centros y para su mantenimiento con el fin de ofrecer unas instalaciones dignas para toda la comunidad educativa de nuestra ciudad", ha añadido.

RESPALDO AL CONFORT TÉRMICO Y LA CLIMATIZACIÓN EN CENTROS DOCENTES

La principal novedad del plan 'Mejora tu centro' reside en el modelo de ejecución, dado que la Junta de Andalucía realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario.

Según la Junta, esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros. De este modo, esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas y sostenibles.

Asimismo, ha explicado que cada centro podrá destinar los fondos a la instalación de toldos, porches, zonas de sombra, ventilación, aparatos de aire, aislamiento térmico o mejoras eléctricas necesarias. El objetivo es dar autonomía, agilidad y soluciones que se adapten al clima de cada territorio en concreto.

Las inversiones llegarán a colegios e institutos, centros de Formación Profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, centros rurales, residencias escolares y centros de Educación Especial.

A modo de ejemplo, se ha explicado que, en Cádiz, el IES Fernando Aguilar recibirá 60.000 euros, una cantidad parecida a la del Cornelio Balbo, el IES San Severiano o el IES Rafael Alberti. También se destina una "importante cuantía" para colegios como el Reyes Católicos, Tierno Galván, o la Escuela de Arte Superior de Diseño, con 30.000 euros para invertir en este plan 'Mejora Tu Centro'.

"Hablamos de unos 560.000 euros directos para centros públicos de la capital que mejorarán, en función de su circunstancia, todo el tema de climatización. Una apuesta firme y real del Gobierno de Juanma Moreno, unida a la del Ayuntamiento de Cádiz, por el bienestar del alumnado y del profesorado, por la eficiencia energética y por la modernización de nuestros colegios e institutos", ha concluido Colombo.