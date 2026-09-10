Junta dice que el nuevo curso en Málaga combina "seguir mejorando" la atención al alumnado y reforzar recursos

Imágenes de la vuelta al colegio en Infantil y Primaria en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, ha asegurado que este nuevo curso escolar que ahora comienza combina "el esfuerzo por seguir mejorando la atención que reciben nuestros alumnos con una apuesta decidida por reforzar los recursos de los centros" educativos.

La provincia de Málaga empieza el curso escolar 2026/27 con 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias, escolarizados en 1.237 centros públicos, concertados y privados, y atendidos por 23.692 docentes. Un nuevo curso que viene marcado por el descenso de alumnado derivado de la bajada de la natalidad, han señalado desde la Junta.

Al mismo tiempo, han indicado en una nota el refuerzo de las plantillas docentes y la reducción progresiva de las ratios en Infantil y Primaria, que pasarán de un máximo de 25 a uno de 22. En Infantil (segundo ciclo), Primaria y Educación Especial, han comenzado este jueves su actividad un total de 135.450 estudiantes, repartidos en 468 centros docentes en la provincia.

Con motivo del comienzo de las clases, Briones ha visitado el CEIP Hans Christian Andersen de la capital, donde ha inaugurado el curso junto a la comunidad educativa del centro, que cuenta con 461 estudiantes y 40 docentes. También han estado presentes el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour; la inspectora de referencia, Ana Paula Zaragoza, y la directora del centro educativo, Nieves García.

Durante la visita, el delegado ha asegurado que comienza la actividad lectiva "con absoluta normalidad" y con el compromiso de "seguir mejorando la educación pública en Málaga". "Lo hacemos reforzando las plantillas, especialmente en atención a la diversidad, reduciendo progresivamente las ratios y mejorando las infraestructuras de nuestros centros con el objetivo de conseguir la mejor educación para todos", ha afirmado.

En Málaga, 252.269 estudiantes están escolarizados en la enseñanza pública y 64.049 en la concertada, lo que supone que el 92,6% del alumnado de la provincia estudia en centros sostenidos con fondos públicos. La plantilla pública alcanza este curso los 19.489 docentes.

El sistema educativo andaluz incorpora este curso un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De ellos, 2.096 se destinan a necesidades educativas especiales y programas de diversidad; 1.216, a la ampliación de la Formación Profesional; 705, al refuerzo académico, y 292, a la digitalización, han señalado desde el Gobierno de Andalucía.

En la provincia se incorporan además 787 maestros de Primaria y especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Mientras que la red concertada suma 209 docentes.

La atención a la diversidad contará con una plantilla de 2.562 especialistas en Málaga, entre orientadores, profesionales de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y PTIS. Son 220 efectivos más que el curso anterior. En concreto, la plantilla de PT alcanza los 1.096 docentes y la de PTIS, 641 profesionales.

Una de las principales novedades del curso es la aplicación progresiva de la nueva ratio máxima de 22 alumnos por aula, frente a los 25 anteriores, que comienza en primero del segundo ciclo de Infantil.

En Málaga, 31 colegios contarán con nuevas aulas de tres años como consecuencia de esta reducción. La medida se extenderá progresivamente al resto de cursos de Infantil y Primaria y busca favorecer una atención más personalizada y una mejor detección y respuesta ante las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas especiales.

La inversión educativa incluye también actuaciones de mejora de las infraestructuras. Solo durante este curso se interviene en 96 centros públicos de la provincia, con 112 actuaciones finalizadas o previstas hasta final de año y un presupuesto cercano a los 13 millones de euros. Las obras beneficiarán a unos 57.880 alumnos.

Entre las actuaciones de ampliación destacan las de los IES Fernando de los Ríos, en Málaga capital; Los Boliches, en Fuengirola, y Reyes Católicos, en Vélez-Málaga. A ellas se suman 109 obras de reforma finalizadas o con previsión de terminar durante este año.

En cuanto a grandes infraestructuras, han señalado que la consejería tiene en estos momentos en marcha las obras de construcción de seis nuevos centros, como son IES Soliva (Málaga), nuevo IES zona Pueblo (Benalmádena), nuevo IES zona Parque Victoria (Rincón de la Victoria), CEIP Intelhorce (Málaga), CEIP Pablo Ruiz Picasso (Fuengirola) y CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Cártama). Desde 2019 son 496 actuaciones las que se han finalizado por valor de 91,8 millones de euros.

El inicio del curso contempla distintas medidas de apoyo a las familias. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician en Málaga más de 171.800 estudiantes.

Este curso, estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo de Primaria. También se renueva la dotación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Junta ha invertido 50 millones de euros.