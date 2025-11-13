La Junta eleva a casi 200 el número de comedores escolares en la provincia de Almería tras sumar 23 desde 2019

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso Martínez, durante su visita al aula del CPR Alcolea-Fondón junto a docentes y responsables municipales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

FONDÓN (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta ha incrementado en 23 el número de comedores escolares en los centros educativos de Almería desde 2019, de modo que en la actualidad un total de 198 centros de enseñanza ofertan este servicio a las familias de la provincia.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, quien ha visitado este jueves el Colegio Público Rural Alcolea-Fondón para conocer las instalaciones del nuevo comedor escolar, que ha ofertado por primera vez este servicio complementario a las familias de esta localidad de La Alpujarra almeriense.

En su intervención, Alonso ha detallado que este curso escolar 2025-26 la Consejería ha autorizado cuatro nuevos comedores en el CEIP Concordia de Campohermoso, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Llanos en Vícar, el CEIP Alarcón Fernández de Arellano de Palomares y en el CPR Alcolea-Fondón.

Al respecto, el titular de la Administración educativa provincial ha destacado "la calidad y el buen funcionamiento de los comedores escolares de Almería que no solo ofrecen un servicio de calidad, seguro y adaptado a las necesidades de nuestros alumnos sino que además proporcionan a nuestros niños y a nuestras niñas una alimentación saludable, completa y equilibrada".

Asimismo, ha señalado que esta alimentación "se caracteriza por la presencia diaria de verdura y fruta fresca, Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y una mayor proporción de pescado que de carne, en línea con la dieta mediterránea y con la presencia de productos ecológicos entre los ingredientes".

Alonso ha subrayado "la apuesta de la Junta de Andalucía por dotar con servicios de calidad los centros educativos de Almería con el objetivo de mejorar la equidad, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar de los almerienses".

De este modo, ha expuesto "el incremento que la Junta de Andalucía está concretando también en la oferta de otros servicios complementarios como las aulas matinales, que han aumentado de 138 a 160 desde el curso escolar 2018-2019".