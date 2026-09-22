La Junta finaliza la intervención en el colegio de La Fuencubierta, en La Carlota (Córdoba) tras invertir 84.260 euros

Copé, durante su visita al colegio de La Fuencubierta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado recientemente la actuación programada en el colegio de La Fuencubierta, en La Carlota (Córdoba), una de las sedes del CPR Ana de Charpentier.

Con una inversión de 84.260,10 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, la intervención ha consistido en el recalce de la cimentación, aspecto que ha contribuido a la consolidación y estabilización de las condiciones del terreno. Para ello se ha procedido a la inyección controlada de resinas expansivas.

El delegado territorial de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, ha visitado en este martes dicha sede para comprobar el resultado de la intervención y ha afirmado que "esta actuación refleja el compromiso firme de la Junta con la escuela rural, garantizando que los alumnos de núcleos de población más pequeños cuenten con las mismas condiciones de calidad y seguridad que los de las grandes ciudades".

En esta misma línea de trabajo, según ha señalado el delegado de Educación, "se encuentran los dos comedores escolares autorizados que comenzarán a prestar su servicio en breve, caso de las sedes de La Paz y Rinconcillo".

Esta no ha sido la única inversión reciente en materia educativa en La Carlota, ya que el pasado curso 25/26, y gracias a los programas de Mejora del Confort Térmico y Mejora tu Centro, la Junta ha inyectado 200.000 euros en centros públicos carloteños, a lo que hay que añadir más de 500.000 en dispositivos digitales.

El histórico desde 2019 supera el 1,5 millones de euros, destacando la instalación de sistemas de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Nuevas Poblaciones y el IES El Sauce, o la mejora realizada en la zona exterior del CEIP Monte Alto.