La Junta incorpora este curso a más de 3.100 docentes de refuerzo en atención a la diversidad en las aulas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, durante la visita el CEIP La Venta del Viso en La Mojonera, a 12 de septiembre de 2025 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

LA MOJONERA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional va a contar en este curso escolar con hasta 3.128 docentes de refuerzo para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y reforzar competencias matemáticas y sociolingüísticas especialmente en zonas donde existe una mayor cantidad de alumno de procedencia extranjera.

La consejera María del Carmen Castillo ha valorado esta medida durante su visita al centro de Educación Infantil y Primaria La Venta del Viso de La Mojonera (Almería), toda vez que se va a aplicar "en un contexto de descenso de más de 19.000 alumnos" entre Infantil y Bachillerato. En el caso de Almería, habrá 390 docentes de refuerzo con cerca de 800 estudiantes menos.

"Al final lo que todos queremos es que todas las personas que viven y trabajan en Andalucía formen parte de nuestra sociedad, aporten a ella, y para ello hay que darles las herramientas, y no hay mejor herramienta que la educación", ha valorado la consejera.

En este sentido, ha destacado el trabajo que se realiza el centros como el CEIP La Venta del Viso de la Mojonera (Almería), que es "referente andaluz en atención a la diversidad" en el que se fomenta cada día la educación inclusiva "en un contexto donde más del 85 por ciento del alumnado es de origen extranjero".

Esto es posible con la implantación de planes y programas específicos como el PROA+ Transfórmate, el Plan de Actuación digital y código escuela 4.0 o el Plan de Cooperación Territorial en Refuerzo de la Competencia Matemática y Lectora, según ha advertido.

En total, según ha señalado, un total de 108.657 docentes se van a incorporar a las aulas este curso. "El objetivo de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP es convertir el preocupante descenso del número de alumnos como consecuencia de la bajada de la natalidad en una oportunidad para seguir mejorando la calidad de la enseñanza con una atención individualizada y adaptada", ha asegurado.

Con ello, ha asegurado que el sistema educativo andaluz ha reforzado su plantilla docente gracias a las medidas impulsadas por los acuerdos de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la red concertada, la sostenida con fondos públicos.

Castillo ha informado, por otra parte, de que la red de centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos "podrá seguir mejorando la atención a las necesidades educativas especiales y potenciar los resultados académicos", especialmente las competencias matemáticas y lingüística, la Formación Profesional y la digitalización.

Para ello, se contará con el Plan de Cooperación Territorial en Lengua y Matemáticas, que arranca este curso y que, en el caso de la provincia de Almería, se va a desarrollar en 72 centros con un total de 133 docentes de refuerzo para la mejora de la competencia lingüística y matemática del alumnado tanto de Primaria como de Secundaria.

La consejera ha recordado además que la próxima semana se incorporará a las clases un total de 880.000 alumnos de Secundaria y Bachillerato, toda vez que en el primer ciclo de la ESO habrá profesores de refuerzo para favorecer la inclusión y mejorar la adaptación ante el cambio de etapa.

A la visita, que ha estado dirigida por la directora del centro, María del Mar Navaja, han asistido también el alcalde del Ayuntamiento de La Mojonera, José Miguel Hernández, así como el delegado provincial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, y otros miembros de la comunidad educativa de este centro de enseñanza del poniente almeriense.