La Junta incorpora un fisioterapeuta a la plantilla del CEEE Princesa Sofía de Almería

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, visita el CEEE Princesa Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación Especial (CEEE) Princesa Sofía de Almería ha hecho efectiva la incorporación de un fisioterapeuta a la plantilla no docente del centro tras las continuas demandas realizadas desde la comunidad educativa al respecto en los últimos cursos.

El delegado territorial en funciones de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, ha valorado esta acción durante su visita al colegio este martes, el cual ha calificado como "referente andaluz en la atención a la educación especial".

En una nota, Alonso ha explicado que el CEEE ha experimentado un "notable crecimiento del personal no docente", ya que pasa de los 25 puestos de trabajo contabilizados en 2018 a "un total de 31 efectivos en la actualidad".

Esta plantilla de personal no docente se compone de 27 puestos dotados en la relación de puestos de trabajo y cuatro puestos adicionales adscritos al centro --tres PTIS y un auxiliar de cocina-- para reforzar los servicios del centro, además de los 36 docentes especialistas que integran la plantilla de personal docente del centro.

De otro lado, Alonso ha incidido en las "instalaciones y recursos materiales" con los que cuenta el colegio "para dar respuesta a las demandas de su comunidad educativa y, de forma más concreta, de los 133 alumnos y alumnas que lo integran".

Acompañado del concejal delegado del área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Cuidad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca Pradas, ha asegurado que en la última reunión que tuvo con el AMPA del centro recogió las demandas y peticiones planteadas por los miembros de la Asociación de Padres y Madres.

"Siempre queremos mejorar y trabajamos en esa línea junto a los profesionales del centro y junto a su comunidad educativa. Es indudable que el 'Princesa Sofía' es un centro de referencia que realiza un trabajo extraordinario del que nos sentimos orgullosos", ha añadido el delegado.