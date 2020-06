La Junta invertirá 3,8 millones en obras en 38 centros escolares de la provincia este verano

HUELVA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Deporte de la Junta en Huelva, Estela Villalba, ha detallado este lunes, en el IES Clara Campoamor de la capital, las principales obras que la Consejería, a través de la Agencia Pública de Educación, va a realizar este verano en 38 centros escolares de la provincia y que suponen una inversión de casi de 3,8 millones de euros.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, Villalba ha explicado que estas actuaciones, que implican tanto la realización de obras que los centros llevaban demandando años, como la puesta en marcha del programa de bioclimatización y energías renovables del Plan de Infraestructuras Educativas 2020 y, que en su mayoría, darán comienzo a lo largo de este mes, se engloban en diferentes programas.

Por un lado, se van a realizar actuaciones destinadas a resolver necesidades de escolarización debidas al incremento de unidades en 6 centros escolares, como el CEIP Profesor Tierno Galván de Corrales y el IES Francisco Garfias de Moguer, entre otros.

Por otra parte, se van a realizar obras destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, entre las que la delegada ha destacado las del CEIP Galdames de Ayamonte, con un importe de 152.763 euros, y la instalación de ascensores en 4 centros de la provincia. Villalba se ha referido también a la actuación en el Centro de Educación Especial Sagrada Familia de Huelva en el que se va a construir una rampa de evacuación, "una obra muy esperada y muy necesaria", ha subrayado.

Asimismo, la Consejería de Educación continúa avanzando en la mejora de la climatización de los centros escolares. Entre estas intervenciones, la responsable territorial ha resaltado la sustitución de la cubierta del gimnasio en el IES Delgado Hernández de Bollullos del Condado y la reposición de carpintería exterior y lamas de protección solar en el CEIP Santa Bárbara de La Zarza, el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Rosal de la Frontera y el IES Pablo Neruda, actuaciones con un presupuesto de casi 128.000 euros cada una.

Junto a estas intervenciones se van a realizar también obras de reparación y mejora, entre las que destaca la instalación de un nuevo sistema de calefacción y la puesta en marcha del ascensor en el IES Vázquez Díaz de Nerva por un importe de 448.363 euros, la remodelación de aseos y puertas en el CEIP Lora Tamayo de Bonares con un presupuesto de 177.842,56 euros y el arreglo de la valla de cerramiento de la Escuela Oficial de Idiomas de la capital. "Todas ellas obras que los centros llevaban demandando muchos años y que por fin van a dar comienzo", ha indicado Villalba.

Como novedad la delegada ha destacado la instalación del sistema de refrigeración adiabática en el CEIP Tartessos de la capital y la implantación de una instalación de energía solar fotovoltaica para producción de electricidad, que redundará en un menor gasto en el consumo eléctrico, en los IES Fuentepiña y Pablo Neruda de la capital, y el IES Guadiana de Ayamonte.

"Estas actuaciones forman parte de los programas de bioclimatización y de integración de energías renovables puestos en marcha por la Consejería de Educación en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020", ha subrayado la responsable territorial.

La titular provincial de Educación se ha referido también a otras actuaciones en las que se continúa trabajando y que "constituyen una prioridad para esta Consejería, por ser intervenciones muy necesarias dada la situación de masificación de estos centros", ha subrayado Villalba.

"Entre estas se encuentran las ampliaciones de los IES Fuente Juncal y Pérez Mercader de Aljaraque, cuyas obras saldrán a licitación en breve; la del IES Estuaria de la capital, que se ha incluido en el PAIF 2020 y la construcción de un nuevo instituto en Lepe para el que ya se han empezado a dar los primeros pasos con la tramitación de suelo por parte del Ayuntamiento", ha dicho.

PROYECTOS DE ENVERGADURA

En su visita, Estela Villalba ha señalado que, una vez levantada la suspensión de plazos administrativos decretada como consecuencia del estado de alarma, se están retomando las licitaciones pendientes. Tal es el caso del IES La Rábida, cuyas obras de reforma ya han sido adjudicadas y comenzarán en julio, y del Centro de Educación Infantil y Primaria de tres líneas que la Consejería tiene previsto construir en la zona del Ensanche Sur de la capital y que cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros.

En este sentido, la delegada ha indicado que la Agencia Pública de Educación tiene todo preparado para iniciar las obras de este nuevo centro. "La adjudicación aún no se ha publicado porque estamos esperando que el Ayuntamiento de Huelva conceda la licencia de obras, sin ella no podemos proceder. El 4 de marzo solicitamos formalmente a la gerencia de urbanismo la licencia de obras, pero aún no hemos obtenido respuesta", ha explicado Villalba.

"Desde aquí quiero hacer un llamamiento al consistorio onubense para que actúe con celeridad y nos permita comenzar la construcción de este colegio público en el barrio de "pescadería", una demanda histórica de los vecinos a la que debemos dar respuesta", ha aseverado la responsable de educación.

IES CLARA CAMPOAMOR

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha visitado el IES Clara Campoamor de la capital onubense donde se va a llevar a cabo una obra recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020. Concretamente, está prevista la instalación de una cubierta de la pista deportiva que sirva al centro como gimnasio y además proporcione una gran zona de sombra en el recreo, con un presupuesto de 260.000 euros.

Esta intervención se incluye en la nueva programación de actuaciones en infraestructuras educativas del año 2020, que contempla la realización de 21 obras de ampliación o mejora de centros educativos públicos de Huelva con un presupuesto programado de casi seis millones de euros (5.845.095,75 euros).

Esta programación, que ejecutará la Agencia Pública Andaluza de Educación, constituye la primera anualidad del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 impulsado por la Consejería para dar respuesta de forma ordenada y planificada a las demandas y nuevos retos del sistema público educativo andaluz en este horizonte temporal.