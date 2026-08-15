La Junta invierte 25,7 millones en mejorar 73 centros docentes de Cádiz para el nuevo curso

Imagen de archivo del IES Lola Flores, en la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 73 centros educativos públicos de la provincia de Cádiz se benefician de obras de mejora de sus infraestructuras gracias a un total de 82 actuaciones desarrolladas a lo largo de este año por la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Según ha informado la Junta en un comunicado, estas intervenciones suman un presupuesto de más de 25,7 millones de euros en instalaciones que acogen a 32.590 alumnos y alumnas.

En concreto, han finalizado hasta el momento 34 obras mientras que 23 están en construcción. Las restantes actuaciones se encuentran en diferentes fases de tramitación --contratación de obras o redacción de proyectos-- y se prevé que finalicen antes de que termine el año.

Entre las actuaciones desarrolladas este curso en la provincia gaditana figura la sustitución del edificio de Primaria del CEIP Los Argonautas de Chipiona, que se encuentra en construcción y que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-27.

Además, en Cádiz se están llevando a cabo seis ampliaciones, entre las que destaca las del IES Virgen del Carmen de Puerto Real, el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera y el CEIP Antonio Machado de Espera, todas ellas en ejecución, así como la de la E.I. La Sirenita de La Línea de la Concepción, ya concluida.

En lo que se refiere a obras de reforma, mejora y modernización, el año 2026 ha estado "en gran parte marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos", según ha recordado Educación, que, al mismo tiempo, se ha referido a los trabajos de accesibilidad de los edificios docentes, eliminando barreras y adaptando espacios.

De esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 75 obras de reforma de centros en la provincia de Cádiz.

Destacan, por su presupuesto, las rehabilitaciones integrales del IES Virgen de la Esperanza de La Línea y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez.