La Junta invierte 425.000 euros para la bioclimatización del CEIP Ciudad de Baza (Granada)

BAZA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, junto al alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos Martínez, ha presentado el proyecto de bioclimatización del CEIP 'Ciudad de Baza', una actuación enmarcada en la fase II del 'Programa para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en centros educativos', cofinanciado con Fondos Feder, que invertirá 425.000 euros para la bioclimatización del centro bastetano.

Martín ha subrayado que este programa "aúna tres pilares fundamentales para el Gobierno de Andalucía: la mejora de la calidad educativa, el bienestar de nuestra comunidad educativa y un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica".

Se trata, ha recalcado, de "un programa integral de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica, que va mucho más allá de instalar aire acondicionado".

El CEIP Ciudad de Baza es uno de los tres centros de la provincia de Granada beneficiados en esta segunda fase, que cuenta con una inversión global de 1.275.000 euros.

La inversión directa para el colegio bastetano asciende a 425.000 euros, financiados a través de fondos Feder 2021-2027. La actuación en el centro consistirá en la instalación de un sistema de refrigeración adiabática, una solución sostenible y de bajo consumo que garantizará un confort térmico óptimo en las aulas.

Este sistema se complementará con una instalación fotovoltaica de 30 kW de potencia, que no solo cubrirá la demanda energética del nuevo sistema de refrigeración, sino que permitirá al centro generar su propia energía limpia y verter los excedentes a la red.

"El objetivo es doble y ambicioso: reducir la demanda y el consumo de energía no renovable, a la vez que mejoramos las condiciones de habitabilidad con técnicas bioclimáticas", ha explicado la delegada.

"El resultado serán aulas más frescas y un centro más verde, autosuficiente y sostenible para toda su vida útil". Esta mejora beneficiará directamente a los 448 alumnos, los 36 docentes y los 3 miembros del personal de administración y servicios del centro.

Las inversiones realizadas y en curso en el municipio de Baza ascienden a un total de 1.992.813 euros. A nivel comarcal, la inversión total de la Consejería de Educación asciende a 3.328.021 euros.

Martín ha asegurado que el CEIP Ciudad de Baza "no solo destaca por sus nuevas instalaciones bioclimáticas, sino que es un colegio vivo, con un proyecto educativo sólido".

Entre sus señas de identidad destacan ser centro bilingüe (inglés), participar en programas Erasmus+ (acreditado hasta 2027), y ofrecer servicios como aula matinal, comedor y una amplia variedad de actividades extraescolares. Asimismo, está integrado en programas como Hábitos de Vida Saludable, Bienestar Emocional o el Plan de Igualdad de Género.

"Este es el camino: invertir en infraestructuras modernas y sostenibles para apoyar una educación de excelencia", ha concluido la delegada.