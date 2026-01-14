La Junta invierte casi 53.000 euros en dotar al CEIP Luis Vives de Dalías (Almería) de biblioteca escolar

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de Almería, Francisco Alonso, visita las obras del CEIP Luis Vives de Dalías. - JUNTA DE ANDALUCÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El CEIP Luis Vives de Dalías (Almería) ha afrontado con una inversión de casi 53.000 euros las obras de reforma, mejora y redistribución de los espacios de la antigua vivienda del conserje para su uso como biblioteca en el centro escolar.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de Almería, Francisco Alonso, ha visitado este martes el centro para conocer las actuaciones desarrolladas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), según ha indicado la Junta en una nota.

Alonso ha explicado que "se han ejecutado trabajos de demolición de tabiquera y revestimientos interiores, sustitución de ventanas, renovación de la instalación eléctrica, luminarias, fontanería, así como la ejecución de un núcleo de aseos" a través del proyecto.

Según ha resumido, en los últimos años se han destinado "cerca de 140.000 euros en la mejora de las instalaciones de este centro educativo", ya que en septiembre de 2021 la Consejería "finalizó una actuación de reforma y mejora del edificio infantil por un importe de 139.272 euros".

Estos trabajos, según ha rememorado, incluyeron la renovación de los aseos de infantil y primaria y la dotación de un aseo adaptado para ambos niveles educativos, así como rampas de acceso a los mismos.

Estas mejoras se enmarcan en la estrategia global de la Junta de Andalucía de modernización de las infraestructuras educativas de los colegios e institutos de la provincia de Almería, siendo "360 las actuaciones finalizadas desde 2019 por un importe de 79,7 millones y habiendo en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones", según ha estimado.

Además, ha concluido Alonso, se han finalizado "un total de 36 obras de bioclimatización con una inversión cercana a los 7,5 millones de euros a las que este curso 2025-26 se suman otras siete intervenciones para la mejora de las condiciones climáticas de las aulas almerienses".