La Junta invierte más de 12 millones de euros en infraestructuras educativas para FP en la provincia de Almería

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, durante su visita al IES Sol de Portocarrero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha finalizado en Almería 22 actuaciones destinadas a la mejora, ampliación, reforma o adecuación de espacios educativos para Ciclos Formativos en los últimos seis años con una inversión cercana a los 12 millones de euros, más de la mitad en la capital.

Así lo ha indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, que ha visitado este miércoles el IES Sol de Portocarrero de La Cañada de San Urbano de la capital, donde ha conocido el uso de los espacios educativos destinados a Ciclos Formativos cuya ampliación y mejora de infraestructuras para FP ha supuesto una inversión total de 1.685.000 euros.

En un comunicado, el delegado ha mencionado, de todas las actuaciones, la ejecutada en el IES Los Ángeles de Almería con una inversión de 1.870.000 euros, así como las realizadas en el IES Al-Bujaira de Huércal-Overa y en el IES Turaniana de Roquetas de Mar, ambas con una inversión superior a los dos millones de euros.

Por otra parte, el titular de la administración educativa provincial ha destacado durante su intervención "el magnífico uso que el IES Sol de Portocarrero está haciendo de estos espacios, que posibilitan a los 497 estudiantes de FP matriculados en el centro que su formación se desarrolle en espacios educativos adecuados y adaptados para favorecer el desarrollo de las competencias curriculares que procedan en cada caso".

Alonso ha puesto como ejemplo los dos invernaderos que están a disposición de los estudiantes de los Ciclos Formativos de la familia agraria, tales como el Ciclo Formativo de Grado Básico de Agro-jardinería y Composiciones Florales, los Ciclos Formativos de Grado Medio de Jardinería y Floristería y Producción Agroecológica, y el Ciclo Formativo de Grado Superior Paisajismo y Medio Rural.

El delegado territorial ha resaltado "este emblemático centro educativo de Almería, conocido como La Laboral, que es un claro referente en las enseñanzas de Formación Profesional en la provincia de Almería".