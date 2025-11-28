La Junta invierte más de 451.000 euros en la reforma integral del CEIP La Purísima de Jun (Granada)

Visita al CEIP La Purísima de Jun (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido más de 451.000 euros en la reforma integral del CEIP La Purísima de Jun (Granada) para mejorar las instalaciones, la eficiencia energética y la accesibilidad del centro educativo, donde se escolarizan 142 alumnos del municipio del área metropolitana.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, acompañado por la delegada territorial de Desarrollo educativo y FP, María José Martín, ha visitado el centro para conocer la intervención, cofinanciada con fondos europeos Feder-React UE.

Granados ha asegurado que "estas actuaciones han permitido modernizar completamente los principales espacios educativos y ofrecer a la comunidad escolar unas instalaciones más seguras, sostenibles y confortables".

Junto a ello ha resaltado que "con estas obras, el Gobierno de Juanma Moreno reafirma su compromiso con la modernización de las infraestructuras educativas en la provincia de Granada y con la mejora continua de la calidad del servicio público educativo".

En concreto, las obras han permitido la renovación de los edificios de Primaria y sus patios y en las principales zonas de uso del alumnado, se han sustituido las ventanas por carpintería con doble acristalamiento y celosías de aluminio.

También se ha instalado nuevo alumbrado de emergencia y luminarias LED y mejorado del sistema de seguridad; renovado puertas, canales y bajantes, reformado el comedor, la cocina escolar y el patio central y mejorado la accesibilidad.

Por su parte, la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha señalado que "esta reforma integral, financiada con fondos Feder-React UE, supone una mejora decisiva para la seguridad, la accesibilidad y el confort del alumnado y del profesorado".

Martín Gómez ha destacado que la intervención, con una inversión de 450.000 euros, "moderniza por completo los espacios educativos y refuerza nuestro compromiso con la calidad de la educación pública en Granada".

También ha subrayado que el centro "gana en eficiencia energética y en instalaciones renovadas que permitirán seguir ofreciendo servicios esenciales y desarrollando programas educativos de gran impacto para el alumnado".

El CEIP La Purísima escolariza actualmente a 142 alumnos y alumnas y cuenta con 21 docentes y 15 profesionales no docentes. Tras esta intervención, el centro mantiene su capacidad para 183 plazas escolares y continúa prestando servicios fundamentales como aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

Además, el colegio participa en numerosos programas educativos impulsados por la Delegación territorial de Educación y FP, entre ellos Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, TDE-Código Escuela 4.0, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Más Equidad y PROA.