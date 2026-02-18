La Junta invierte más de 6,1 millones de euros en recursos educativos en Maracena (Granada)

Desde la izquierda los delegados de Desarrollo Educativo y de Gobierno de la Junta en Granada, María José Martín y Antonio Granados, y el alcalde de Maracena, Carlos Porcel - JUNTA

MARACENA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en la provincia, María José Martín, y el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, han visitado el IES Atalaya de este municipio del área metropolitana, donde han puesto en valor la inversión de más de 6,1 millones de euros en mejorar infraestructuras y equipamientos educativos por parte de la Administración autonómica.

Granados ha asegurado, según ha informado la Junta en una nota, que "estas inversiones ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora continua de los centros educativos y con la equidad territorial, garantizando que los recursos lleguen a todas las comarcas de la provincia" y ha agradecido el trabajo de los equipos directivos y de los servicios técnicos de Desarrollo Educativo, "cuya labor es clave para que estas inversiones repercutan directamente en la calidad de la educación pública andaluza".

Por su parte, la delegada territorial ha destacado que "Maracena ha recibido más de 6,1 millones de euros en infraestructuras, equipamiento y programas educativos y esta cifra no es solo un número: son obras ejecutadas, aulas digitales en funcionamiento y mejoras reales que impactan directamente en el día a día de docentes y alumnado".

La mayor parte de esta inversión corresponde a actuaciones del Plan de Infraestructuras Educativas, con más de 5,3 millones de euros ejecutados desde 2019.

En este sentido, Martín ha subrayado que "la construcción del nuevo IES Atalaya, con una inversión superior a los 5,1 millones de euros y finalizada en junio de 2023, ha permitido dotar a Maracena de un centro moderno, preparado para crecer y adaptado a las necesidades educativas actuales".

Asimismo, ha resaltado las mejoras realizadas en el IES Manuel de Falla, centradas en eficiencia energética, accesibilidad y adecuación de instalaciones deportivas, reforzando el compromiso de la Junta con los centros ya consolidados.

La delegada ha puesto el acento en los 383.000 euros destinados al programa Aulas Digitales, que han permitido equipar con tecnología de última generación a centros como el CEIP Emilio Carmona, el CEIP Las Mimbres y el IES Manuel de Falla. "La educación del siglo XXI requiere herramientas del siglo XXI, no podemos hablar de innovación educativa sin dotar a nuestros centros de recursos tecnológicos adecuados", ha señalado.

En paralelo, se han invertido más de 84.000 euros en actuaciones de confort térmico en los centros educativos de Maracena. "La calidad educativa también es bienestar y garantizar que las aulas sean espacios confortables es una condición básica para el aprendizaje", ha añadido.

A estas inversiones se suman cerca de 25.000 euros destinados a equipamiento inventariable en distintos centros educativos de la localidad, así como nuevas actuaciones ya comprometidas para 2026, entre ellas 60.000 euros para el IES Manuel de Falla destinados a la reparación de patologías en vestuarios y recalce de cimentación, según la información facilitada por la Junta.

También se ha atendido una demanda del IES Atalaya, con una inversión de 18.150 euros en equipamiento informático. En este contexto Granados ha resaltado "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la escuela pública" y ha recordado que las inversiones educativas previstas para los cursos 2024/25 y 2025/26 superan los 35 millones de euros y se articulan en tres grandes líneas de actuación: el plan Mejora tu Centro, las inversiones en confort térmico y la dotación de dispositivos electrónicos.

"Desde el Ayuntamiento de Maracena queremos agradecer la visita del delegado de la Junta de Andalucía en Granada, así como de la delegada territorial de Desarrollo Educativo, porque para nosotros es fundamental que las necesidades de nuestros centros educativos se conozcan sobre el terreno y de primera mano", ha dicho por su parte el alcalde, según ha indicado la Junta en nota de prensa.

"Confiamos en que este encuentro sea un punto de inflexión y que, desde la colaboración y el respeto institucional, se avance en soluciones reales que se traduzcan en mejoras concretas para la educación en Maracena y, sobre todo, para nuestros niños", ha concluido.