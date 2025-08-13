La Junta mejora la red de abastecimiento del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, visita las obras en el IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA FE (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado las obras de reparación que se están llevando a cabo en el IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada), destinadas a solucionar los problemas de fugas en la red de abastecimiento de agua del centro educativo.

Con una inversión de 54.639 euros, financiados con fondos Feder, la intervención incluye la sustitución completa de la tubería de abastecimiento de agua, modificando su trazado de exterior a interior para mayor protección; la demolición y reposición de pavimentos exteriores afectados por hundimientos; el recrecido y mejora del acceso principal y la adecuación de las ventilaciones del forjado sanitario.

Durante su visita, según han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, la delegada ha podido comprobar el avance de estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Serveq Servicios SA. y generan empleo para ocho trabajadores locales. Los trabajos tienen un plazo estimado de ejecución de 1,5 meses.

Martín Gómez ha destacado que esta intervención "era necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones del IES Jiménez de Quesada y mejorar las condiciones del centro para sus 541 alumnos", y ha asegurado que "las fugas en la red de abastecimiento y los hundimientos en los pavimentos exteriores requerían una solución definitiva que ahora estamos llevando a cabo".

Ha subrayado "el compromiso de la Junta de Andalucía con el mantenimiento de las infraestructuras educativas" y ha recordado que "en Granada como consecuencia de los daños ocasionados por la dana se han invertido unos 500.000 euros con un total de nueve actuaciones".

El IES Jiménez de Quesada de Santa Fe es un centro que atiende a 596 estudiantes y cuenta con 89 profesionales --75 docentes y 14 no docentes-- y ofrece enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en Ciencias/Tecnología y Humanidades/Ciencias Sociales, Formación Profesional Superior en Educación Infantil e Integración Social y Educación Básica Especial.

Además, desarrolla programas desde PROA+ 'Transfórmate' hasta el Programa CIMA, sin olvidar su aula ATECA, el Programa de atención socioeducativa ZTS, las Prácticas de Magisterio y Máster en Secundaria y los Planes de convivencia y protección a la infancia.