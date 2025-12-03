La Junta oferta 31 ciclos de FP de diez familias profesionales necesarias para acceder a la Base Logística del Ejército

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en el Parlamento. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha informado este miércoles en el Parlamento de que la oferta de Formación Profesional directamente vinculada a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba está integrada por 31 ciclos formativos de grado básico, medio y superior de diez familias profesionales, en 40 centros sostenidos con fondos públicos y que suman más de 2.100 plazas cada año.

En la sesión en la Cámara andaluza, tras preguntas del parlamentario del PP cordobés José Carlos García sobre dicha oferta, Castillo ha destacado que "esta formación abre al alumnado la posibilidad de acceder a un empleo estable, de alta especialización y con gran futuro". En este sentido, ha indicado que el acceso a los puestos de trabajo de la base se realizará a través de oposiciones y para presentarse a esos procesos selectivos será "imprescindible contar con la cualificación adecuada".

En definitiva, "se trata de una oferta formativa sólida, diversificada y adaptada a los perfiles que ya requieren y requerirán las futuras instalaciones", ha dicho, al tiempo que ha enfatizado que "la Base Logística del Ejército de Tierra no es sólo una gran inversión, sino un proyecto transformador cuyo éxito a medio y largo plazo depende intrínsecamente del talento especializado que la Formación Profesional está construyendo con planificación, calidad y visión de futuro".

En concreto, de los 31 ciclos formativos 13 corresponden al grado superior, 13 al grado medio y cinco al básico. Las diez familias implantadas son: Artes Gráficas; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento; Hostelería y Turismo; Química; Textil, Confección y Piel, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Una oferta que reúne todas las titulaciones necesarias para trabajar en la Base Logística y que está presente tanto en la capital como en numerosos municipios de la provincia. Así son 14 centros de Córdoba capital y 26 de las localidades de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, Bujalance, Cabra, Dos Torres, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villanueva de Córdoba.

LA FP EN ANDALUCÍA

Respecto a la FP, la consejera ha resaltado que "el Gobierno andaluz ha situado estas enseñanzas en el centro de su estrategia educativa, económica y social, impulsando desde 2019 un modelo moderno, flexible y conectado con la realidad productiva del territorio, que crece, innova y genera oportunidades reales para el alumnado". De hecho, en la actualidad, ha señalado Castillo, "Andalucía está mejor preparada para responder a las necesidades de las empresas, a los retos tecnológicos y a la demanda de perfiles cualificados".

Para asegurar esta alineación con las empresas, la Consejería está fortaleciendo las alianzas con el tejido productivo. Los datos lo avalan, con más de 85.500 convenios firmados con 36.500 entidades colaboradoras.

"MÁS PRESENTE Y FUTURO QUE NUNCA"

Entretanto, el parlamentario cordobés ha declarado que "hoy la Formación Profesional es el gran tsunami de oportunidades para los jóvenes andaluces, gracias al trabajo de magníficos profesores, empresas que garantizan las prácticas y el esfuerzo y compromiso del gobierno de Juanma Moreno con su reforma para mejorar".

Según ha manifestado, "la Andalucía de hoy nada tiene que ver con la Andalucía triste, oscura y sin oportunidades que dejó el PSOE, con una tasa de paro juvenil que superaba el 60% y tasas de abandono escolar que superaban el 20%", a la vez que "la Formación Profesional no cumplía con las expectativas ni de la familia ni tampoco del alumnado", ha remarcado.

Y ha subrayado que "hoy ha cambiado la Formación Profesional de Andalucía, porque es referente en Formación Profesional Dual que tiene más presente y más futuro que nunca", con "ciclos que se adaptan a las necesidades del tejido productivo, de las empresas, y que dan oportunidades de empleo a miles de jóvenes andaluces". "Casi 50.000 plazas más de Formación Profesional con el gobierno del PP frente al abandono del PSOE", ha dicho, apostillando que "Córdoba no es ajena a esa realidad", citando el ejemplo con la Base Logística del Ejército de Tierra.