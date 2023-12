Junta, "preocupada" por cotización de alumnos en prácticas, pregunta si "es el momento de meter este misil" a FP

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha mostrado la "preocupación" que hay en Andalucía en relación con la entrada en vigor de la cotización en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas y ha afeado "la negativa total y el cierre total a la posibilidad de darnos unos meses más a que se resuelvan todas las dudas administrativas para ponerlo en marcha".

Del Pozo ha cuestionado, además, si "ahora de verdad es el momento, que estamos naciendo, que estamos generando un sistema nuevo, de meter este misil en la formación profesional". "Es un verdadero disparate", ha dicho.

Así, tras ser cuestionada por los periodistas, ha recordado que en la pasada conferencia sectorial "14 comunidades autónomas, que no son pocas, le pedimos expresamente a la ministra, Pilar Alegría, estaba también el director de la Seguridad Social, la prórroga indefinida de esta medida hasta que estuviera perfectamente definida, todos los supuestos estuvieran perfectamente definidos y estuviera perfectamente definido el procedimiento para llevarlo a cabo".

"No tiene ningún sentido que en la mitad de un curso escolar como nos encontramos, el 1 de enero, entre en vigor una medida que no está estructurada, que afecta a estudiantes que no son trabajadores, son estudiantes que necesitan esas prácticas para titular, para obtener el título", ha apostillado.

Es más, ha incidido en que "estamos hablando de nuestros jóvenes que están en la FCT de la formación profesional, por ejemplo, que necesitan ese número de horas de práctica para obtener el título del ciclo formativo; o estamos hablando, por ejemplo, de nuestros universitarios de las carreras, por ejemplo, de los grados de Ciencias de la Educación, que necesitan pasar un tiempo, unas prácticas en los centros educativos para poder titular, que están haciendo unas prácticas curriculares, que no tienen una nómina, que no son trabajadores, que están cubiertos por su seguro escolar".

"No tiene ningún sentido y lo que no tiene ningún sentido tampoco es que, además, no haya una bonificación al 100%. Hay que pagar un 5%. Es decir, está bonificado un 95%. El resto hay que pagarlo y, por tanto, no tiene ningún sentido. Estas prácticas tendrían que estar bonificadas al 100%", ha afirmado la consejera.

De igual modo, ha asegurado que "no tiene ningún sentido que en un momento en el que no tenemos la normativa de formación profesional; hay una ley, hay un real decreto, pero las comunidades autónomas no hemos podido adaptar nuestra normativa porque faltan reglamento de desarrollo, no tenemos ni el catálogo de titulaciones, no se han cumplido los plazos nacionales de desarrollo de una ley, tenemos que pasar toda la formación profesional a dual..., todo eso tenemos que hacerlo".

Por tanto, ha vuelto a cuestionarse si "ahora de verdad es el momento, que estamos naciendo, que estamos generando un sistema nuevo, de meter este misil en la formación profesional, es que es un verdadero disparate".

"Las empresas, estamos hablando con todas las empresas para que se animen, para que trabajen con nosotros, pero no puede ser con la burocracia que supone dar de alta, dar de baja, ahora que tengo que cotizar, y no solo eso, como nos equivoquemos en un procedimiento o en algo, penalizaciones del 10, del 20% y hasta de pérdida total de la bonificación", ha alertado.

Ha advertido también de que "no nos han resuelto los supuestos, ¿Los Erasmus tienen que darse de alta, por ejemplo? ¿Las prácticas del régimen especial, de las enseñanzas del régimen especial tienen también que cotizar?". "Es que no sabemos, es que hay un montón de supuestos", ha incidado.

En este sentido, ha recordado que "el director de la Seguridad Social llegó a decir en la conferencia sectorial que 'somos conscientes de que hay varios supuestos en los que todavía no tenemos la solución, pero en estos días la sacaremos", pero "cuándo si faltan quince días para el día 1 de enero?", ha preguntado.

A juicio de la consejera, "ya tenemos mucho con sacar adelante todo esto. En Andalucía tenemos 167.000 plazas de formación profesional, tenemos 12.000 universitarios haciendo prácticas en los centros educativos, tenemos 750 centros con formación profesional, que dan ciclos formativos y estamos trabajando a tope entre todos para captar empresas, para pasarlo todo a dual, para ofertar todos los ciclos formativos que necesitamos de hidrógeno verde, de nueva generación, de todo... para que ahora vengan de esta manera y además a la mitad de curso".

"Es un perfecto disparate", ha sentenciado y ha vuelto a recordar que "hemos pedido una prórroga indefinida hasta que se articule un procedimiento entre todas las comunidades autónomas y, por supuesto, la bonificación al cien por cien".

Ha dicho que "son prácticas para poder obtener un título. Otra cosa es que tú tengas luego una nómina y te conviertas en un trabajador y, por tanto, tienes que cotizar en el sistema para estar protegido", pero "nuestros niños y nuestras niñas de la formación profesional tienen su seguro escolar".

Del Pozo ha alertado de que hay "mucha preocupación en el sistema educativo, en la Junta de Andalucía y en Andalucía con esta decisión y sobre todo con la negativa total y el cierre total a la posibilidad de darnos unos meses más a que se resuelvan todas las dudas administrativas para ponerlo en marcha", ha concluido.