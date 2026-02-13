La Junta sitúa al instituto Lanjarón como "referente de innovación de FP" en Granada

Visita de la Junta al IES Lanjarón - JUNTA

LANJARÓN (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha impulsado en el presente curso escolar la innovación educativa en FP con una inversión de casi un millón de euros para proyectos colaborativos entre centros docentes públicos andaluces y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral, situando como "referente de innovación de FP" en la provincia de Granada al IES Lanjarón, en la Alpujarra.

Es un centro que ha visitado en la jornada del viernes el secretario general de Formación Profesional de la Junta, Florentino Santos, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo en Granada, María José Martín. Bajo el título 'Gastro 360: Simulación inmersiva con Inteligencia Artificial para la excelencia gastronómica en los destinos turísticos de Granada', el instituto, junto con el IES Mediterráneo (Salobreña), han desarrollado una plataforma de formación pionera que combina realidad virtual con un sistema de IA multi-persona.

Esta herramienta permite "recrear entornos profesionales de cocina de forma hiperrealista, donde el alumnado del Grado Medio de Cocina y Gastronomía de ambos centros educativos deberá gestionar tareas complejas, desde la preparación de ingredientes hasta la atención al cliente", según ha informado la Junta en una nota.

Para ello, se han configurado tres roles que interactúan entre sí: la IA Jefe de Cocina, que emite comandas, modifica menús en tiempo real y evalúa el rendimiento del alumno; la IA Proveedor, que simula negociaciones de materias primas, y la IA Cliente, que plantea retos en el servicio de sala.

El proyecto supone un paso adelante en la integración de tecnologías avanzadas en la formación profesional de Hostelería y Turismo, adaptándose a dos ecosistemas productivos altamente especializados en la provincia de Granada. Por un lado, la costa tropical, donde la gastronomía se nutre de productos del mar y frutas tropicales únicas en Europa; y, por otro, la Alpujarra granadina, con una cocina profundamente arraigada en la tradición, la sostenibilidad y el producto de proximidad.

A nivel general, la Junta financia 17 proyectos de innovación en este curso: once están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

En la provincia de Granada, un total de seis centros han participado en proyectos colaborativos de innovación. Según palabras de Santos, "por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial".

Igualmente, el secretario general de FP ha destacado que está abierto el periodo de solicitud para poner en marcha nuevos proyectos de innovación en FP, convocatoria que duplica el presupuesto para estos proyectos, ya que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará 2,2 millones de euros a proyectos colaborativos de innovación entre centros públicos andaluces de Formación Profesional y empresas del entorno productivo.

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca hasta el 24 de febrero. La financiación de estos proyectos se realiza con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social.