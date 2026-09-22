La Junta supervisa las nuevas actuaciones de seguridad en el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján (Málaga)

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, supervisa las actuaciones de seguridad y adecuación del CEIP Nuestra Señora del Rosario. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BENAOJÁN (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, ha supervisado este martes en Benaoján las actuaciones de seguridad y adecuación del CEIP Nuestra Señora del Rosario, mientras avanzan las obras de mejora de la accesibilidad del centro. La intervención, con una inversión de 199.574 euros, incluye la instalación de un ascensor, una rampa de acceso y la adaptación de los aseos para eliminar barreras arquitectónicas.

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, ha supervisado este martes en Benaoján las últimas actuaciones de seguridad y adecuación realizadas en el CEIP Nuestra Señora del Rosario, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la actividad educativa mientras "siguen avanzando las obras de mejora de la accesibilidad del centro". La intervención, que cuenta con una inversión de 199.574 euros, contempla la instalación de un ascensor, la construcción de una rampa de acceso y la adaptación de los aseos para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del edificio educativo.

Durante la jornada, Briones y el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour, han estado en el centro supervisando las últimas medidas de seguridad aplicadas, junto con los responsables de la obra, el equipo directivo del centro educativo y el alcalde del municipio, Guillermo Becerra.

A continuación, Briones y el alcalde, junto al gerente de APAE, se han trasladado al Ayuntamiento, donde se encontraban varias familias, para informarles del resultado de los últimos informes y la actual situación del colegio, que dista mucho de la descrita antes del comienzo del curso.

Desde que empezaron las obras, según ha detallado el Ejecutivo andaluz se han adoptado las actuaciones necesarias para compatibilizar los trabajos con la actividad docente y permitir el comienzo de las clases con normalidad. No obstante, ante la "inquietud" manifestada por las familias y las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento de Benaoján, estas medidas de seguridad "han sido reforzadas e incrementadas de forma progresiva y las clases de Infantil, incluso, se trasladaron a un centro de titularidad municipal", ha defendido la Delegación.

En estos últimos días, y como respuesta a los requisitos para incrementar más aún la seguridad, el Ejecutivo andaluz ha informado de que se ha instalado una valla de obra de chapa perfilada, anclada al suelo, que delimita de forma la zona de obra con los espacios de tránsito del alumnado e impide que cualquier persona no autorizada pueda acceder a la obra.

Asimismo, en el interior, se ha instalado un cerramiento de pladur en la planta baja que evita el acceso a la zona de obra y crea un recorrido dirigido hacia las escaleras que dan acceso a la planta superior. Estas placas de pladur, además, sirven de protección frente a la posible acumulación de polvo que se pudiera producir a consecuencia de los trabajos.

Las medidas adoptadas cuentan con el respaldo de los correspondientes informes técnicos y certificaciones de seguridad. En concreto, APAE ha emitido este martes un informe que concluye que existen las condiciones de seguridad necesarias para permitir la continuidad del uso educativo del centro en las zonas habilitadas, de forma compatible con las obras en marcha.

REUBICACIÓN DEL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Con el objetivo de atender las inquietudes de las familias y garantizar la confortabilidad del alumnado y los docentes, la Delegación ha recordado que se adoptó también la decisión de trasladar inicialmente las clases de Educación Infantil a unas dependencias de titularidad municipal contiguas al centro, cedidas por el Ayuntamiento de Benaoján. A estas dependencias se incorporará también el alumnado del primer ciclo de Educación Primaria.

El edificio municipal ha sido adaptado para acoger a este alumnado, si bien sus características y dimensiones no permiten ampliar su capacidad para albergar a un número mayor de escolares, tal y como han demandado algunas familias. De este modo, el centro educativo mantendrá su actividad en las zonas habilitadas y seguras, mientras que Infantil y el primer ciclo de Primaria desarrollarán temporalmente su actividad en el edificio municipal adaptado a tal fin.

La Delegación Territorial de Educación ha señalado que, desde el primer momento, se ha intentado por "todos los medios" que los representantes y portavoces del Ayuntamiento participaran en las reuniones de coordinación de este martes, así como en la búsqueda conjunta de soluciones.

No obstante, ha señalado que "no ha sido posible contar con su participación ni en la visita al centro, donde se han revisado las medidas adoptadas, ni tampoco en la reunión que ha tenido en dicho centro escolar con el alcalde, la dirección y los técnicos de educación, donde se han planteado las explicaciones y soluciones pertinentes".

A pesar de ello, la Administración educativa ha manifestado que mantiene abierto el diálogo tanto con las madres y padres del alumnado como con el Ayuntamiento de Benaoján, con el objetivo de "seguir garantizando que todos los menores puedan asistir a sus clases con las máximas condiciones de seguridad y normalidad posibles".