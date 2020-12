La Junta trabaja en el cambio de condiciones en los pliegos de comedores escolares para reactivarlos "cuando antes"

JAÉN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía trabaja "a corto plazo" en el cambio de condiciones en los pliegos de comedores escolares para devolver "lo antes posible" su prestación a los 40 que están sin servicio en la provincia y analizará "a medio largo plazo" la posibilidad de que puedan volver a tener gestión directa.

Así lo ha indicado este miércoles a Europa Press el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, después de que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) haya declarado desierta la licitación de 146 comedores escolares andaluces, donde se incluían los de Jaén, donde la situación, además, se repite por segundo curso consecutivo.

Ha precisado que la APAE, que está gestionando esta coyuntura "difícil" que "merma" los servicios de los centros educativos, ha trasladado que las empresas que se habían presentado "no cumplían los requisitos", punto en el que ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "tiene la obligación de ser exigentes". "Si hubiésemos bajado el nivel de exigencia, a lo mejor esas empresas podrían haber pasado el corte, pero quién dice que de aquí a tres o cuatro meses hubiésemos estado en la misma situación", ha dicho.

Por ello, se va a "hacer todas las modificaciones en los pliegos de condiciones para que las mejores empresas del sector acudan a esta licitación". Tras apuntar que subir el precio del menú "sería una opción que tenemos que trabajar en base a una mejor gestión del dinero público" y estudiar "con la Consejería de Hacienda", ha aludido otra vías como "el incentivo a través de las cláusulas" de los pliegos.

"Tenemos una situación de pandemia y resulta que, si un alumno deja de ir al comedor, la empresa no cobra, no recibe la ayuda a las familias, el íntegro. La idea sería de alguna manera incentivar y ver de qué manera a estas empresas se les puede garantizar unos mínimos ingresos de la gente que esté asistiendo al comedor y que no pierda", ha afirmado. Al hilo, añadido que "el problema de la provincia de Jaén es que geográficamente es compleja" y "hay distancias" y comedores de pueblos "con pocos usuarios" que "disparan" los costes de logística.

En todo caso, ha subrayado que la Consejería está trabajando en es línea de cambiar condiciones en los pliegos "a corto plazo para subsanar la situación lo antes posible", mientras que "a medio, largo plazo" pretende analizar también la posibilidad de regresar a una gestión directa de los comedores, como pide, por ejemplo, la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Centros Docentes Públicos de Jaén, Fampa Los Olivos.

COCINAS DESMANTELADAS

Sutil ha manifestado que se estudiará como "reactivar" unos comedores que "con anterioridad a 2007 privatizó el gobierno socialista", puesto que habría que "volver a licitar la compra de los equipamientos" de unas cocinas que existían y fueron "desmanteladas".

"Ahora nos piden ellos, precisamente, que las volvamos a gestión directa. Es un reconocimiento explícito de su mala gestión y de desmantelar un sistema público de educación que tenía ciertos elementos de calidad, como era la gestión directa", ha comentado.

En todo caso, el responsable de Educación y Deporte se ha referido a la "apuesta personal de Javier Imbroda por recuperar el modelo in situ de cocinar en el mismo centro" y al "plan piloto" impulsado este año en este sentido, del que forma parte también algún centro jiennense.