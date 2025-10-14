La Junta valora que recursos para la atención a la diversidad crecen en Málaga por séptimo curso consecutivo

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, visita el CEIP Mario Vargas Llosa, en el municipio malagueño de Marbella. - JUNTA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha valorado que los recursos para la atención a la diversidad crecen en Málaga "por séptimo curso consecutivo".

Así, ha detallado que, desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ampliado la plantilla docente destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en 658 profesionales, entre orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, maestros de Audición y Lenguaje y personal técnico de integración social (PTIS), lo que supone un incremento del 39,1% respecto a los existentes en el curso 2018/2019.

Briones ha visitado al CEIP Mario Vargas Llosa, en el municipio malagueño de Marbella, acompañado por la directora general de Enseñanza del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, y la directora del centro, Pilar Mesas.

Por especialidades, durante el presente curso, los centros educativos de la provincia contarán con un total de 414 orientadores, frente a los 304 con los que se contaba en el curso 2018-2019; los maestros de Pedagogía Terapéutica son 952, 195 más de los existentes en 2019; los 372 maestros de Audición y Lenguaje para el presente curso suponen un aumento de 111 profesionales en los últimos siete años, mientras que la cifra de PTIS alcanza los 604 frente a los 362 existentes en 2018/2019 (242 más).

En total, son 2.342 los profesionales destinados a la atención del alumnado NEAE en la provincia de Málaga frente a los 1.684 con los que contaba siete cursos atrás.

"Los datos demuestran de forma objetiva y contundente la apuesta de la Junta de Andalucía para mejorar la atención que precisa el alumnado NEAE", ha señalado el delegado.

No obstante, Briones ha admitido "la disposición de seguir mejorando en el ámbito de la atención a la diversidad": "Esta Consejería es consciente de la necesidad de avanzar en la dotación de recursos para el alumnado más vulnerable. En ello nos encontramos, reforzando actuaciones como el Programa para Zonas de Transformación Social o el Programa de Cooperación Territorial, que permitirá el refuerzo de las materias instrumentales".

El Programa para Zonas de Transformación Social (ZTS) incorpora este curso un total de 267 profesionales, 60 de ellos orientadores y 207 profesores y maestros. Junto a ellos, el resto de los refuerzos se corresponden con 122 docentes para Secundaria; 32 correspondientes a Digitalización y Escuela 4.0; 40 son docentes de FP, y 26 especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

En total, estos 634 docentes para la provincia de Málaga aportan el 20% del aumento total de los recursos en Andalucía. A su vez, el Programa de Cooperación Territorial aporta 147 profesionales para el refuerzo de las materias instrumentales.

En el caso concreto del CEIP Mario Vargas Llosa, el centro cuenta con tres maestros en Pedagogía Terapéutica, 1 especialista en Audición y Lenguaje, además de tres PTIS que suman un total de 70 horas semanales de atención al alumnado con necesidades.