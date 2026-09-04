Más de 10.700 menores inician el curso escolar en las escuelas infantiles de la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, en una visita a la Escuela Infantil Virgen del Rosario en Cádiz por el inicio del curso escolar - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.700 menores inciaron este pasado jueves 3 de septiembre el curso escolar 2026/27 en las escuelas y centros de Educación Infantil en la provincia de Cádiz, una cifra que supone 325 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año.

Así lo ha manifestado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, en una visita a la Escuela Infantil Virgen del Rosario en Cádiz, junto al concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, la directora del centro, Juana María Reyes, y el equipo directivo.

En una nota, la Junta ha indicado que la distribución este año en Cádiz se divide en 705 menores en cero años, 4.223 en un año y 5.815 escolares en dos. Además, se ha recordado que la matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

En la Escuela Infantil Virgen del Rosario en Cádiz, a donde ha acudido la delegada de la Junta, han comenzado el curso 46 niños y niñas de 0 a 3 años. Desde allí, la responsable andaluza ha señalado la importancia de una etapa "fundamental para los niños y niñas", que contribuye a su desarrollo y que "puede marcar positivamente su posterior trayectoria en el sistema educativo".

Además, ha aludido a "nuevas ilusiones y nuevas rutinas" para el alumnado y también para las familias, así como a "la relevancia" de estas escuelas públicas en la conciliación de la vida familiar y laboral.

De manera especial, Colombo ha incidido en que se siguen dando pasos en esta etapa educativa, resaltando la ampliación de la gratuidad de la Educación Infantil al tramo de un año, el curso pasado fue para los niños de dos años, y la apuesta continuará en el curso 27/28, con la previsión de gratuidad también en el tramo de cero años.

Mientras tanto, "las familias de los bebés tienen bonificaciones", ha añadido la delegada, resaltando que "sobre el 30% de los niños de cero años escolarizados en Cádiz cuentan con la gratuidad total".

Asimismo, ha informado que en la ciudad de Cádiz son 646 los alumnos matriculados en los 11 centros vinculados a la Junta y que, de los 10.743 menores de tres años matriculados en la provincia, el 95%, unos 10.250, dispone ya de educación gratuita.

"Confiamos en que, a medida que avance el curso, sean muchos más los niños y niñas escolarizados", ha aseverado, apuntando que este curso se cuentan con 13.189 plazas y 216 centros, cuatro más que el año pasado.

También ha explicado que el objetivo del Gobierno andaluz es que la Educación Infantil sea "una herramienta de conciliación, de apoyo a las familias y de igualdad de oportunidades", aportando una plaza educativa, un ahorro económico y una mayor posibilidad de conciliar.

Colombo ha precisado que invertir en Educación Infantil "es invertir en nuestros niños y niñas, en las familias y en el futuro de la provincia desde la igualdad de oportunidades" y ha aludido a más plazas, escolarización, apoyo a las familias, conciliación "y más oportunidades para nuestros niños y niñas".

En cifras, la inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de un año en este curso es de 40 millones de euros en Andalucía.

En el conjunto de la etapa, la Consejería de Educación destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58% de incremento respecto a 2018.

Para concluir, la delegada ha destacado la interlocución con los centros educativos y ha mencionado que la Escuela Infantil Virgen del Rosario es un centro de referencia en la ciudad de Cádiz.