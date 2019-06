Más de 300 estudiantes reciben el 'carné emprendedor' de la Junta para alentar talentos en Almería

Publicado 05/06/2019 18:29:09 CET

ALMERÍA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delegados territoriales de la Junta en Almería de Empleo, Emilio Ortiz, y de Educación, María del Carmen Castillo, han entregado este miércoles a 310 estudiantes almerienses su 'carné emprendedor', una tarjeta "personal e intransferible" que ambos organismos han diseñado con "el objetivo de generar una identidad propia como persona emprendedora, así como de reconocer el talento emprendedor de estos jóvenes".

Según ha explicado la Junta en una nota, la tarjeta acredita que quien lo porta es una persona emprendedora, llena de ilusión y que, con sus ideas y su creatividad, contribuye a un mundo mejor. Representa el presente y el futuro de nuestra tierra. Por ello cuenta con el reconocimiento de la Junta de Andalucía".

Más de 300 estudiantes almerienses de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de 17 centros educativos se han dado cita en la undécima edición de la 'Feria de Emprendimiento' para mostrar "el talento emprendedor de la juventud almeriense, motivar a la población a emprender, así como reconocer la labor que los docentes realizan con el alumnado para impulsar el desarrollo de sus habilidades emprendedoras".

La Avenida Federico García Lorca de Almería ha sido el emplazamiento que ha acogido esta feria durante toda la mañana. En ella, los estudiantes han dado a conocer los proyectos que han desarrollado durante el curso escolar, en el marco del programa 'Innicia' destinado a motivar al alumnado a emprender mediante el desarrollo de habilidades que combinan formación teórica y práctica en materia empresarial.

Los delegados han felicitado a Andalucía Emprende, el alumnado y el profesorado por el éxito de la feria y el desarrollo del programa Innicia durante todo el curso. Ortiz también ha señalado la importancia "de impulsar el emprendimiento desde la edad escolar como vía para el empleo y para el crecimiento de la economía y la competitividad", mientras que Castillo ha recordado que "en el currículum educativo los centros ya incluyen el desarrollo de competencias emprendedoras, para hacer saber a los niños y niñas que tienen una oportunidad de tener trabajo en el futuro a través del emprendimiento".

Tres han sido las zonas con las que han contado este año la Feria de Emprendimiento: un punto de información, donde el público asistente ha podido consultar la ubicación de las actividades y el desarrollo del evento; una zona de conocimiento, donde se han llevado a cabo ponencias motivadoras y se ha celebrado la segunda edición del concurso de video-experiencias 'Innicia 2019: Show what you do', con el que se ha reconocido el esfuerzo innovador del profesorado y el talento emprendedor del alumnado; y una zona expositiva, en la que se han mostrado los proyectos emprendedores.

La zona expositiva ha estado dividida en seis corners temáticos: 'Empresa', en el que han estado los proyectos centrados en el ámbito productivo; 'Cambio Social', que ha acogido los proyectos que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables, campañas de publicidad, mejoras de parques u ONG; 'Medio Ambiente', donde han podido visitarse los proyectos relacionados con la conservación, el cuidado, la protección, la puesta en valor y el mantenimiento de los recursos medioambientales; 'Es Femenino', que ha reunido los proyectos centrados en la mujer, haciendo hincapié en aquellos sectores más afectados por la brecha de género; 'EspectaCulArt', que ha congregado a los proyectos relacionados con el arte, la cultura, el espectáculo y la música, entre otros; y 'TEC', donde se han expuesto los proyectos que usan la tecnología más avanzada y que potencian las vocaciones STEAM en el alumnado.

Además, este año Andalucía Emprende ha puesto a disposición de los participantes un técnico facilitador por cada córner temático, que ha permitido, tanto al alumnado como al profesorado disponer de asesoramiento empresarial y acompañamiento especializado durante la jornada.

A modo de continuidad, los estudiantes con alto potencial emprendedor que lo deseen podrán recibir próximamente, en cualquiera de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende tiene repartidos por toda la geografía andaluza, asesoramiento para las iniciativas presentadas en estos encuentros y ser acompañados en las diferentes instancias del proceso de convertir una idea en una oportunidad de negocio.

Las Ferias de Emprendimiento son el colofón final del programa 'Innicia', a través del cual los estudiantes aprenden, de un modo práctico, a crear un proyecto de emprendimiento desde sus cimientos, contando con el apoyo de los docentes y del personal técnico de Andalucía Emprende. Un total de 8.647 estudiantes procedentes de 40 centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Almería han participado en este programa durante el curso escolar 2018-2019.