Más de 300 responsables de bibliotecas escolares abordan la innovación educativa en unas jornadas en Granada

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación del Profesorado en Granada ha acogido una jornadas provinciales dirigidas a los responsables de bibliotecas escolares de toda la provincia, más de 300 profesionales que durante dos jornadas han debatido cómo se enfrentan estos equipamientos a los procesos de innovación, alfabetización mediática y acceso a recursos digitales, entre otras cuestiones.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha expresado su apoyo a estas jornadas, valorando que "encuentros como estos, celebrados tanto en la capital como en los distintos focos de la provincia, son el motor de la innovación educativa y la cohesión territorial".

"Reunir a más de 300 profesionales demuestra el compromiso colectivo con una educación de calidad, donde las bibliotecas escolares se erigen como espacios fundamentales de inclusión, creatividad y aprendizaje compartido para toda nuestra comunidad", ha aseverado Martín.

La jornada fue presentada por parte del jefe del Servicio de Ordenación Educativa, José Rodríguez, y del equipo de expertos integrado por Raúl Cerezo, docente del CEIP Federico García Lorca; Isabel Rodríguez, profesora del IES Diego de Siloé; María del Carmen Muriel, maestra del CEIP Maestra Teresa Morales; y María Estévez, responsable provincial del programa.

Durante la sesión se ofreció información general sobre el programa de bibliotecas escolares, así como una exposición detallada de las líneas de actuación prioritarias, entre ellas, la inclusión educativa y la atención al alumnado con necesidades especiales; la apertura a la comunidad educativa y la colaboración con organismos externos, el fomento de valores vinculados a la inteligencia ecológica y la diversidad cultural y el impulso de las bibliotecas como espacios de innovación, alfabetización mediática y acceso a recursos digitales.

En estas jornadas, las bibliotecas escolares se reafirmaron como un agente esencial para la calidad educativa, un espacio de encuentro y un recurso transversal para todas las áreas del currículo. Además en ellas se ahondó en el compromiso con la accesibilidad, la reducción del fracaso escolar, la actualización continua de fondos y la integración del módulo de gestión bibliotecaria en Séneca.

Asimismo, se recordó que la biblioteca "no debe utilizarse jamás como espacio de medidas disciplinarias, sino como lugar de crecimiento, creatividad y aprendizaje".

Las jornadas contaron con la exposición de buenas prácticas desarrolladas en diferentes centros educativos de la provincia, como el orientado al alumnado con altas capacidades y necesidades especiales del IES Veleta,o propuestas de cuenta cuentos ligadas a la Semana del Libro y a la Semana de Atención a la Diversidad.