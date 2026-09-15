Más de 61.800 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Permanente y enseñanzas artísticas inician el curso en Jaén

Inauguración del curso en el IES Sierra de Las Villas. - JUNTA

VILLACARRILLO (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Un total de 61.852 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación permanente de personas Adultas, además de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, han iniciado este martes las clases en 183 centros docentes de la provincia de Jaén.

El delegado de Educación, Francisco José Solano, ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 en el IES Sierra de las Villas, de Villacarrillo, en una jornada en la que ha estado acompañado por el alcalde, Francisco Miralles, y el director del centro, Juan Tomás Aparicio.

Durante su intervención, ha destacado que este nuevo curso "sigue marcado por el descenso de alumnado derivado de la bajada sostenida de la natalidad en estos últimos años", de manera que se incorporan a las aulas de Secundaria Obligatoria 565 alumnos menos que el anterior, según ha informado la Junta.

Pese a esta bajada demográfica, la Consejería de Educación sigue apostando por mantener y reforzar los recursos educativos especialmente aquellos destinados a favorecer la atención a la diversidad y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de todo el alumnado.

En concreto, la plantilla de Secundaria en la provincia alcanza este curso los 4.335 profesores, al tiempo que se mantienen los 600 docentes de refuerzo destinados a mejorar la atención educativa y apoyar especialmente al alumnado que presenta mayores necesidades.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, Solano ha indicado que "la Formación Profesional sigue consolidándose como una de las grandes apuestas del sistema educativo andaluz y como una herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y responder a las necesidades del tejido productivo de la provincia". En este curso 2026-2027, Jaén tiene una oferta de 328 ciclos formativos, a la que se incorporan siete nuevas autorizaciones de FP.

La ampliación de esta oferta se traduce en un incremento de 260 puestos escolares, vinculados a la incorporación de dos ciclos de grado medio, tres de grado superior y dos cursos de especialización. En esta oferta completa se incluye la puesta en marcha del nuevo grado superior en modalidad virtual, de Enseñanza y Animación Sociodeportiva en el IES Las Fuentezuelas de la capital.

De la nueva oferta presencial, cuatro enseñanzas se implantan por primera vez en la provincia: los cursos de especialización en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, en el IES Virgen del Carmen y Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el CPIFP El Valle; el grado medio en Vídeo, Disc-Jockey y Sonido, en el IES Auringis; y el grado superior en Dirección de Servicios de Restauración, que se impartirá en el CPIFP El Valle, todos ellos de la capital.

A estas enseñanzas hay que sumar el grado medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, en el IES Nieves López Pastor, de Villanueva del Arzobispo; el grado superior en Linares de Automoción en el IES Reyes de España y los aumentos de grupo en los cursos de especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información en el IES Virgen del Carmen, de Jaén, y de Automatización y Robótica en el IES Himilce, de Linares.

"Con estas nuevas autorizaciones, Jaén refuerza una Formación Profesional diversificada y alineada con ámbitos estratégicos que demandan perfiles especializados, como son la tecnología, la industria, la construcción o la automoción, ampliando las oportunidades formativas y laborales en distintos puntos de la provincia", ha valorado.

INFRAESTRUCTURAS

Además el delegado ha señalado la apuesta "por la mejora y modernización de las infraestructuras educativas de la provincia". Un total de 74 centros educativos públicos son objeto de actuaciones de mejora durante el curso 2026-2027, con 84 actuaciones ya acabadas o con fecha prevista de terminación hasta finales de año, con un presupuesto de más de 13,4 millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 23.700 alumnos y alumnas, que dispondrán de instalaciones más amplias, modernas y adaptadas a sus necesidades.

En el caso del IES Sierra de las Villas, ha detallado que "se están ejecutando actuaciones, con una inversión conjunta de más de 400.000 euros y que beneficiarán a más de 500 estudiantes". Estas intervenciones se suman a las mejoras realizadas desde 2019, que elevan a más de 2,7 millones de euros la inversión destinada a la mejora y modernización de las infraestructuras de este centro.

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Solano ha aludido a la falta de transporte escolar para más de 1.600 estudiantes jiennenses después de que quedaran desiertas 56 rutas. Ha vuelto a defender la gestión de la Junta así como las medidas alternativas planteadas al quedarse "sin herramientas" ante la no concurrencia empresarial, como la dotación de docentes para evitar desplazamientos y la contratación de taxis, donde es posible, y becas extraordinarias para el transporte.

Unas ayudas que, a su juicio, reflejan que no es una cuestión de dinero, como también el que la inversión en transporte escolar en la provincia ha aumentado un "35 por ciento" en los últimos años, pasando de "5,1 millones de euros" en 2019 a "7,1 millones" el curso pasado.

"Sacaremos tantas licitaciones como sean necesarias. Pero también necesitamos que las empresas se presenten para poder quedarse con esa ruta. El año pasado, las primeras semanas tuvimos unas rutas que se quedaron desiertas, pero a lo largo del mes de septiembre conseguimos recuperarlas todas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo", ha dicho Solano, quien también ha ofrecido "escucha activa", incluida con la federación Fampa Los Olivos, a la que este lunes invitó a una reunión para informar de la situación.