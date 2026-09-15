Más de 90.500 alumnos comienzan el curso en la provincia de Almería con más de 700 estudiantes menos en los institutos

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, durante su visita al IES Alyanub de Vera con motivo del inicio del curso escolar 2026/27. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VERA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Más de 90.500 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación permanente de personas adultas y enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza han comenzado este martes las clases en la provincia de Almería, en un curso en el que los institutos han registrado un descenso de más de 700 estudiantes con respecto al anterior, especialmente en Bachillerato.

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, acompañada por el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha visitado con motivo del inicio del curso escolar 2026/27 el IES Alyanub, que cuenta con 311 alumnos matriculados en Formación Profesional, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Jiménez ha atribuido esta reducción del alumnado a la bajada de la natalidad. Pese a ello, ha destacado que "a pesar de contar con menos alumnos, desde el Gobierno andaluz reforzamos de nuevo las plantillas, especialmente en lo que se refiere a la atención a la diversidad".

Así, ha señalado que se mantendrán los 600 profesores de refuerzo recogidos en el acuerdo marco con CSIF, ANPE y UGT y ha subrayado que "una de las grandes apuestas de la Junta es la Formación Profesional".

En este ámbito, la Formación Profesional alcanza este curso los 25.061 estudiantes en la provincia, tras sumar 6.245 nuevos alumnos. La provincia cuenta además con 315 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos.

Para atender el aumento de esta oferta, Jiménez ha señalado que la Consejería ha reforzado la plantilla de Formación Profesional con más de 1.200 profesores adicionales.

En materia de infraestructuras, un total de 56 centros educativos públicos de Almería son objeto este curso 2026/27 de 63 actuaciones ya finalizadas o con fecha prevista de terminación antes de que concluya el año, con una inversión superior a 16,4 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán alrededor de 33.100 alumnos, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.