Más de 97.100 alumnos inician el curso escolar en la provincia menos en Jerez y El Puerto por La Vuelta

El delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, en el inicio de curso escolar en el CEIP San Felipe de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 97.125 estudiantes gaditanos han iniciado este jueves 10 de septiembre el curso escolar 2026/27 en los centros de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la provincia de Cádiz. Cabe recordar que los escolares de Jerez de la Frontera Y El Puerto de Santa María volverán a las clases este viernes debido a la celebración de la etapa contrarreloj de La Vuelta Ciclista entre estos dos municipios.

Con motivo del inicio del curso escolar, el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha visitado el CEIP San Felipe de Cádiz junto al concejal de Educación del Ayuntamiento gaditano, José Manuel Verdulla, el director del centro, Luis Manuel Rivero, y el equipo directivo.

En esta escuela comienzan el curso 59 niños y niñas de Infantil y 137 de Primaria, comprendidos entre 3 y 12 años, como ha detallado la Junta en una nota.

El delegado ha puesto en valor la importancia de la etapa de Educación Primaria, "unos años esenciales para consolidar los aprendizajes, desarrollar la autonomía y acompañar al alumnado en su crecimiento personal y académico", añadiendo que el comienzo del curso supone "una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, compartir experiencias y afrontar nuevos retos con ilusión, tanto para los niños y niñas como para sus familias".

De manera especial, Aparicio ha incidido en que, a pesar de contar con menos alumnos por el descenso de la natalidad, el Gobierno andaluz ha reforzado las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad para "seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales".

Por otro lado, la Consejería de Educación ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en estas etapas. Incluyen aspectos como bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto, programa del que se benefician más de 125.800 estudiantes.

Además, en este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

El servicio de aula matinal se ofrecerá en tres centros más de la provincia de Cádiz respecto al pasado curso, hasta un total de 241 centros. También se ha indicado que un centro más está autorizado para ofertar el servicio de comedor escolar, resultando un total de 291 centros, y 241 podrán tener actividades extraescolares.

De esta forma, desde el curso 2019/20 se han incrementado en 38 los centros con aula matinal y en 13 los que disponen de comedor escolar.

Asimismo, José Ángel Aparicio ha informado de que 6.155 alumnos están matriculados en los 27 centros educativos de la ciudad de Cádiz.

En este sentido, ha subrayado que "invertir en educación es invertir en nuestros niños y niñas, en las familias y en el futuro de la provincia", al tiempo que ha reivindicado "la igualdad de oportunidades" como uno de los pilares fundamentales del sistema educativo.

Por su parte, el concejal de Educación en la ciudad de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha manifestado que la coordinación es "cada vez mejor" y que hay "muy buena sintonía" con la Delegación Territorial de Educación. Eso, ha sostenido, "repercute positivamente en los colegios de Cádiz y en la ciudadanía".

Al respecto, ha dicho que desde el Ayuntamiento de Cádiz se apuesta por la educación pública y se trabaja "con todos los recursos que tenemos", para añadir que van a seguir manteniendo esa colaboración "e intentando disponer de más recursos en beneficio del alumnado".

Para concluir, el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha destacado la interlocución con los centros educativos y ha mencionado que el CEIP San Felipe es un centro de referencia en la ciudad de Cádiz.