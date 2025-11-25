El Museo de Almería desarrolla un proyecto para potenciar la formación práctica del alumnado

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, junto a alumnado participante en las actividades educativas desarrolladas en el Museo de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Almería desarrolla el proyecto 'Del aula al Museo', una iniciativa incluida en la convocatoria de ayudas del Programa de Experiencias Profesionales de la Universidad de Almería (UAL) 2025, promovida por el Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el objetivo es "reforzar la formación práctica del alumnado mediante su participación en entornos reales de creación y mediación cultural".

La actividad está coordinada por Alejandro Galindo Durán, profesor del Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Almería, y se desarrolla con la colaboración del Museo de Almería.

Al evento ha asistido el decano de la Facultad de Educación, Manuel A. Rodríguez Pérez, así como el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, quien ha explicado que "juntos trabajamos en un modelo de intercambio de saberes que conecta el ámbito académico con las prácticas artísticas y pedagógicas contemporáneas".

Alonso ha resaltado que "el proyecto pone el foco en la educación patrimonial como eje central, incorporando la creatividad y el juego como herramientas esenciales". Desde esta perspectiva, el museo se concibe como un "espacio dinámico, abierto a la experimentación, el diálogo y el aprendizaje colectivo".

A través de distintas metodologías, el alumnado del Grado en Educación Infantil ha diseñado y ha desarrollado propuestas didácticas que vinculan arte, patrimonio y sostenibilidad, "fomentando la participación activa y la capacidad de transformar los espacios culturales en escenarios educativos innovadores".

Alonso ha señalado que "este proyecto, que implica a cerca de 300 escolares, refleja claramente la importancia de educar en la cultura desde etapas tempranas. Desde la Junta de Andalucía somos plenamente conscientes de que acercar el patrimonio a los más jóvenes es esencial para formar ciudadanos comprometidos con su entorno".

Asimismo, ha añadido que "fomentar este vínculo con el patrimonio fortalece la capacidad de nuestros niños y niñas para apreciar, cuidar y reinterpretar los espacios que habitan, asegurando así la continuidad y la vitalidad de nuestro legado común".

Los alumnos de los centros educativos CEIP Freinet, CEIP Padre Méndez y La Salle han programado su asistencia para participar en las actividades previstas.

Además, el miércoles 26, en horario de 17,30 a 19,30 horas, el museo abrirá esta experiencia al público general, ofreciendo la oportunidad de descubrir el patrimonio de una manera más cercana, creativa y participativa.