Nueve centros sevillanos participan en dos proyectos para fomentar el emprendimiento en la FP

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina 1.037.443,19 euros a un total de 26 proyectos colaborativos que promueven la cultura emprendedora y la creación de semilleros de empresas en Formación Profesional. Con esta iniciativa se trata de impulsar el talento y los valores emprendedores de los jóvenes andaluces.

En este marco, la provincia de Sevilla participa activamente con nueve centros educativos implicados en dos proyectos colaborativos, entre ellos el coordinado por el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón Carande, que tiene como objetivo la creación de una incubadora de emprendimiento en el ámbito del turismo activo, el ocio y el tiempo libre. Este proyecto fomentará la cooperación entre distintas familias profesionales y acercará al alumnado al entorno empresarial sevillano, ha destacado la Junta en una nota de prensa.

De los 26 proyectos aprobados en Andalucía, 16 se desarrollarán dentro de una línea de actuación dirigida a fomentar la cultura de la FP en la empresa y a promover modelos de excelencia. Los proyectos de esta línea tienen como objetivo potenciar el desarrollo integral del alumnado mediante competencias personales, profesionales y sociales, al mismo tiempo que favorecerán la creación de ecosistemas de emprendimiento dentro de los centros educativos.

Los diez proyectos restantes se enmarcan en una segunda línea de actuación centrada en la creación de semilleros de empresas, es decir, espacios diseñados para que el alumnado pueda desarrollar sus ideas de negocio y transformarlas en proyectos reales. Esta línea promueve el uso de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de proyectos intermodulares que fomenten la cooperación entre diferentes familias profesionales.

Independientemente de la línea de actuación, todos los proyectos se desarrollan de manera colaborativa entre al menos dos centros educativos, que pueden pertenecer a la misma provincia o a distintas, y cuentan siempre con la implicación de empresas del sector productivo.

En total, participan 71 centros educativos y 26 empresas o entidades colaboradoras, que trabajarán conjuntamente para desarrollar experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje. El importe máximo concedido a cada centro participante es de 15.000 euros, con un límite de 60.000 por proyecto, cantidades financiadas con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).