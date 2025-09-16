Los onubenses pueden optar aún a más de 400 plazas de FP en Huelva

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto el procedimiento extraordinario de admisión para cubrir alrededor de 6.200 plazas vacantes en Formación Profesional (FP), correspondientes a ciclos formativos que, a pesar de haber finalizado el proceso ordinario de escolarización, aún disponen de puestos escolares y no presentan lista de espera. En concreto, en Huelva permanecen vacantes más de 400 plazas.

Según ha indicado la Junta en una nota, esas 400 plazas están repartidas entre enseñanzas de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior. Del total, más de 250 corresponden a Grado Medio, unas cien a Grado Superior y alrededor de 60 a Grado Básico.

Las familias profesionales que todavía disponen de plazas en Huelva son: Administración y Gestión, Agraria, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Industrias Alimentarias, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Textil, Confección y Piel, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Energía y Agua, Seguridad y Medioambiente

El procedimiento extraordinario también contempla vacantes en la Oferta Modular Diferenciada (presencial, semipresencial y próximamente virtual), que permite cursar módulos sueltos de un ciclo formativo y ofrece mayor flexibilidad para quienes necesitan compaginar los estudios con responsabilidades personales o laborales. Asimismo, se ofertan plazas en Cursos de Especialización, una formación de carácter más breve y altamente vinculada a las demandas del mercado laboral.

Las solicitudes deben realizarse preferentemente a través de la Secretaría Virtual de la Consejería. Podrán participar tanto las personas que no concurrieron en el proceso ordinario como quienes, habiéndolo hecho, se encuentren en lista de espera y deseen optar a nuevas vacantes.

La primera adjudicación de vacantes se celebró el 9 de septiembre. A partir de esa fecha, y hasta al menos el 15 de octubre, cada semana se abre un nuevo plazo de solicitudes (de jueves a lunes), con plazas actualizadas en función de las adjudicaciones de la semana anterior. Cada martes se publican las adjudicaciones en Secretaría Virtual.

Las personas adjudicatarias reciben la notificación vía SMS y/o correo electrónico en la dirección indicada en la solicitud y disponen de 48 horas para aceptar o rechazar la plaza. En caso de presentar varias solicitudes en el mismo periodo, solo se tendrá en cuenta la última registrada.

Del total de vacantes en Andalucía, más de 3.900 corresponden a ciclos de Grado Medio y unas 2.200 a Grado Superior, distribuidas en 26 familias profesionales. Entre los ciclos con mayor número de plazas destacan el Grado Medio de Gestión Administrativa, el Grado Superior de Administración y Finanzas, el Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, el Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y el Grado Medio de Servicios en Restauración.