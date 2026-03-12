El PSOE reclamará en el Parlamento de Andalucía la construcción del segundo instituto en Manilva (Málaga)

El PSOE reclamará en el Parlamento de Andalucía la construcción del segundo instituto en Manilva - PSOE

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha anunciado que los socialistas reclamarán en el Parlamento andaluz la construcción del segundo instituto de Manilva (Málaga). Junto al secretario general del PSOE en la localidad, Francisco Becerra, Alba ha mantenido una reunión con madres y padres de alumnos tanto de Manilva como de Casares para abordar los problemas educativos en la zona más occidental de la Costa del Sol.

"La población es cada vez mayor en esta zona y el nuevo instituto es una de las grandes demandas. Se amplió el actual, pero hacen falta más plazas. Vamos a trasladar al Parlamento de Andalucía y al resto de instituciones la necesidad de este nuevo instituto en este municipio", ha declarado Alba.

En este sentido, ha dicho que el único instituto del municipio, el IES Las Viñas, está masificado. "Nació para 700 alumnos y ya cuenta con alrededor de 1.400", ha señalado. Al mismo tiempo, ha lamentado que tras ocho años de gobierno del PP en Andalucía "solo se hayan ejecutado dos aulas en el municipio de Manilva, ignorando por completo la demanda y las necesidades educativas".

Por su parte, Francisco Becerra ha agradecido a las madres y padres de Manilva y Casares su disponibilidad para participar en este encuentro y, tras recordar que ya se han realizado en dos ocasiones preguntas parlamentarias sobre esta actuación, ha asegurado que "vamos a seguir peleando hasta conseguir un nuevo instituto para Manilva".