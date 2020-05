Registradas 3.000 solicitudes telemáticas de matrícula para los centros educativos de la provincia de Jaén

JAÉN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los 600 centros educativos de la provincia de Jaén han registrado en el primer día de matriculación 3.000 solicitudes telemáticas de escolarización para el curso 2020/2021. Aunque también se puede gestionar la matriculación de forma presencial en los centro, el delegado de Educación y Deporte, Antonio Sutil, ha subrayado que es "preferible que se haga telemáticamente".

Desde la Delegación se confía que el número de solicitudes a través de las plataformas online vaya incrementándose hasta suponer la gran mayoría de los trámites realizados. "Hemos mejorado la accesibilidad de la Secretaría Virtual para favorecer que las familias no necesiten trasladarse presencialmente a los centros educativos", ha indicado Sutil.

No obstante, el delegado ha incidido en que, hasta que el total de la población pueda realizar los trámites de forma telemática, la Consejería de Educación y Deporte considera necesaria la apertura de los centros y, por lo tanto, ha velado para garantizar la seguridad y la prevención tanto del personal como de las familias que lo requieran.

"En la elaboración de las instrucciones de apertura, la Junta se ha basado, en todo momento, en el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad", ha explicado Sutil, quien ha puntualizado que "la normativa indica que los integrantes de los equipos directivos forman parte de la administración educativa y, por lo tanto, tienen competencias para proveerse de material sanitario frente al covid, unos costes que se asumen como gastos de funcionamiento del centro y que son sufragados por la Consejería".

Además, el delegado ha apuntado que, ante la posibilidad de que este material no esté disponible en momentos puntuales en determinados municipios, la Delegación Territorial de Educación y Deporte ha puesto a disposición de los centros los recursos necesarios para asegurar que "siempre exista abastecimiento de material de prevención".

Sutil ha detallado que tanto el material repartido por Delegación como el que pueden adquirir los propios centros está destinado al personal docente, de administración y de limpieza que se ha incorporado este lunes.

Asimismo, ha recordado que "los centros solamente se abren en un horario reducido para unos fines muy concretos que se centran en la realización de trámites administrativos para aquellas personas que no puedan hacerlos de forma telemática" y que, por lo tanto, "tanto el personal que se incorpora como el que puede asistir a los centros es muy reducido, lo que implica que el riesgo sanitario sea nulo al tomarse las medidas de prevención oportunas".

También ha insistido en que "no se va a producir en ningún momento aglomeraciones ni hay peligro de que no se respete la distancia social puesto que, por lo general, no va a haber más de dos o tres trabajadores en el centro ni más de un ciudadano realizando los trámites".

Por último, Sutil ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos, entidades responsables del mantenimiento de los colegios, en la desinfección y limpieza de los centros de Infantil y Primaria. "Una vez más, la coordinación y la lealtad entre instituciones se muestra como fundamental para poder luchar, entre todos, contra esta pandemia", ha señalado el delegado.

Los trámites se han reanudado para segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, elementales básicas y profesionales de Música y Danza, profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Idiomas y Artísticas Superiores así, así como el alumnado en las residencias escolares y escuelas-hogar.

Educación ha establecido un plazo único de presentación de solicitudes tanto presencial como telemática, del 18 de mayo al 1 de junio, ambos días incluidos. Así, las familias podrán acudir a los centros docentes para solicitar plaza o hacer los trámites en:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/...

Además, en el portal de escolarización las personas interesadas tendrán acceso a la información de la normativa reguladora, impresos de solicitud o del calendario de las enseñanzas. También se ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8,00 a 19,00 horas.

Este mismo plazo (del 18 de mayo al 1 de junio) será el habilitado para presentar las solicitudes de inscripción para las pruebas de madurez de acceso a las enseñanzas superiores de Música y Danza y específicas de las artísticas superiores de Arte Dramático, de Danza, de Diseño, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Música.

En cuanto al proceso de escolarización de los menores de tres años en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta y en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa, la presentación de las solicitudes de admisión de los meneres que accedan por primera vez a un centro educativo se realizará del 26 de mayo al 10 de junio, ambos inclusive.

Previamente, del 18 al 25 de mayo se podrá hacer la reserva de plaza para los menores ya escolarizados. Asimismo, las familias podrán solicitar en los mismos periodos dentro del Programa de ayuda, la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar en el centro del primer ciclo de Educación Infantil (hasta tres años) que soliciten. Como novedad, este año se podrá solicitar la reserva de plaza además de la solicitud de admisión online.

También se pondrá a disposición de la comunidad educativa el Identificador Educativo Andaluz (iANDE), que recibirá telemáticamente y habilitará para la tramitación de los procedimientos de escolarización así como de la matrícula.